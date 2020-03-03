BMC поглощает Compuware

3 марта 2020 г., 11:38

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BMC Software вчера обнародовала планы покупки своего давнего конкурента на рынке корпоративного ПО, корпорации Compuware. Поскольку обе компании – частные, условия сделки остаются конфиденциальными. Тем не менее, BMC отметила, что это поглощение будет одним из крупнейших в её истории. Финализировать сделку предполагается в ближайшие месяцы.



BMC принадлежит инвестиционной фирме KKR & Co., а собственником Compuware с 2014 года является Thoma Bravo, заплатившая за неё 2,4 млрд долл. Несколько недель назад агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, предупредило, что Thoma Bravo собирается продать Compuware за два миллиарда долларов плюс долги.



BMC базируется в Хьюстоне (штат Техас), в компании работают около 6 тысяч человек, а годовой доход составляет порядка 2 млрд долл. Основанная в 1980 г., BMC ориентировалась на продажу ПО для мэйнфреймов (продукты для автоматического управления данными, кибербезопасности т. п.) однако в последующие годы расширила область компетенции на новые рыночные сегменты, такие как мониторинг облачной инфраструктуры.



Compuware зародилась в Детройте за 10 лет до BMC и является старейшим соперником последней. В 2015 г. они достигли тактического перемирия и договорились о партнёрстве в области взаимной интеграции нескольких своих решений.



BMC рассчитывает использовать решения Compuware, и прежде всего инструментарий разработки приложений Topaz, для совершенствования собственной линейки продуктов. «Сейчас идеальное время для внедрения Compuware в наш ассортимент, поскольку традиционный для мэйнфреймов рынок AppDev переходит на методологию DevOps», – сказал генеральный директор BMC Айман Сайед (Ayman Sayed).



Покупка Compuware будет для BMC третьим за два года поглощением, связанным с мэйнфреймами. В прошлом месяце она приобрела RSM Partners – специалиста по консалтингу в сегменте систем IBM z, а в конце 2018 г. – разработчика средств кибербезопасночти для мэйнфреймов, компанию CorreLog.

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