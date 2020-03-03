Китай тянет мировой рынок смартфонов вниз

3 марта 2020 г., 10:25

0

Tweet

По оценкам сотрудников Counterpoint Research, несмотря на то, что китайский рынок смартфонов сократился по итогам 2019 г. в натуральном выражении на 8% «YoY», Поднебесная остается крупнейшим потребителем моделей с поддержкой 5G. В частности, страна освоила почти половину (46%) от общемировых поставок подобных устройств.

Основные поставки 5G-смартфонов в Китай (74%) пришлись на модели от Huawei (включая Honor). Однако глобальным лидером в части продвижения поддерживающих новый стандарт смартфонов остается Samsung, за которой более 40% глобального рынка.

Исходя из того, что в настоящее время в Китае производится по меньшей мере половина 5G-смартфонов, ситуация со вспышкой вируса COVID-19 серьезно повлияет на развитие китайского и глобального рынков. Аналитики прогнозируют, что по итогам начальной четверти 2020 г. продажи смартфонов в Китае сократятся более чем на 20%. Наиболее пострадавшими окажутся размещенные в провинции Ухань производственные мощности Lenovo и Motorola, а также вендоры (Huawei), для которых китайский рынок является приоритетным. Гораздо меньший урон понесут realme, Honor, и Xiaomi, которые больше полагаются на онлайновые каналы дистрибуции.

Провал китайского рынка и нарушение в цепочках поставок компонентов приведет к заметному замедлению развития глобального рынка смартфонов, спад которого в 2020 г. пока что оценивается на уровне 5%.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации