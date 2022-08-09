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BittWare IA-220-U2 – прискорювач дискових операцій формфактора U2

9 августа 2022 г., 17:15

У рамках участі у конференції Flash Memory Summit 2022 компанія BittWare продемонструвала рішення IA-220-U2, що є прискорювачем дискових операцій формфактора U2.
BittWare IA-220-U2 – прискорювач дискових операцій формфактора U2
Модель оснащена чіпом Intel Agilex AGF014 FPGA і двома модулями оперативної пам'яті DDR4-2400, що дозволяє розвантажити CPU в операціях пересилання даних між пристроями, що знаходяться на шині PCIe, включаючи накопичувачі та GPU.
BittWare IA-220-U2 – прискорювач дискових операцій формфактора U2
За повідомленням представника компанії, у найближчих планах випуск аналогічного рішення у формфакторі EDSFF.

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