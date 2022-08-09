Intel представила дискретну графіку Arc Pro

9 августа 2022 г., 16:40

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Корпорація Intel анонсувала сімейство графічних процесорів Arc Pro, куди увійшов мобільний професійний GPU A30M та дві моделі для настільних ПК: A40 шириною в один слот і A50, що займає два слоти. Заявлено, що обидва настільні адаптери націлюються на компактні ПК.

Зазначається, що новинки підтримують апаратне трасування променів, мають можливості машинного навчання і є першими у галузі з реалізацією апаратного прискорення кодування AV1. Нагадаємо, AV1 з відкритим вихідним кодом є безплатною альтернативою HEVC.

Для моделі Intel Arc Pro A40, оснащеної вісьмома ядрами трасування променів і 6 ГБ пам'яті GDDR6, заявлено максимальну продуктивність 3,5 TFLOPs. Своєю чергою A50, що також містить вісім ядер трасування променів та 6 ГБ пам'яті GDDR6, може досягати продуктивності 4,8 TFLOPs.

Обидва настільні GPU мають чотири роз'єми Mini DisplayPorts, дозволяючи під'єднати до двох моніторів 8K @ 60 Гц, один 5K @ 240 Гц, два 5K @ 120 Гц або чотири 4K @ 60 Гц.



За заявою Intel, представлені GPU сертифіковані для роботи з такими професійними пакетами як Blender, HandBrake, Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio, оскільки націлені в першу чергу на сфери комп'ютерного проєктування та будівництва, архітектури та виробництва.



Мобільний графічний процесор A30M з продуктивністю 3,5 TFLOPs має вісім ядер з трасуванням променів і оснащений 4 ГБ пам'яті GDDR6. Його тепловий пакет складає від 35 до 50 Вт пікової потужності.



Intel повідомляє, що її лінійка графічних процесорів Arc Pro буде доступна в мобільних та настільних комп'ютерах партнерів до кінця 2022 року.

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