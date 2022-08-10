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За минулу добу відновлено електропостачання 10,1 тис споживачів

10 августа 2022 г., 8:15

Як повідомило Міністерство енергетики України, за минулу добу відновлено електропостачання близько 10,1 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:

У Харківській області – 4,7 тисячам

У Донецькій – 3,1 тисячам

У Сумській – 1,3 тисячам

У Запорізькій – 1 тисячі споживачів.

Станом на 9 серпня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 772 населених пункти, загалом близько 630 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 392 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській і Миколаївській – по 30,4 тисяч споживачів.

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