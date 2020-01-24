BEST CIO 2019 - несколько советов участникам. Часть первая.

24 января 2020 г., 14:24

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Регистрация в рамках BEST CIO 2019 уже близка к завершению, но еще есть время, если вы раздумываете. Буквально через неделю организаторы конкурса и жюри начнут обрабатывать анкеты кандидатов и выбирать тройки лучших, из которых потом будут определены победители в своих категориях.

Можно много рассуждать о преимуществах и недостатках этого проекта, ведь не бывает ничего идеального и всегда есть возможность для улучшений. Однако, вот уже двенадцать лет, с момента старта проведения BEST CIO в 2008 г., звание победителя или финалиста в этом конкурсе остаётся почетным и престижным.

Как человек, входящий в жюри проекта хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями и дать несколько рекомендаций участникам конкурса. Разделю их на две части – сегодня будет первая, о том какие случаются ошибки при заполнении анкет.

Самая распространенная ошибка - боязнь участвовать в конкурсе. По моей оценке проект не добирает около трети ИТ-директоров, заслуживающих внимания, именно из-за этого фактора. Находится множество внутренних отговорок и поводов. И при этом принято считать, что CIO в наших украинских реалиях остается недооцененной. Но ведь, если не стучаться в закрытую дверь, ее не откроют.

Если вы решили участвовать в конкурсе, отнеситесь к заполнению анкет с крайней тщательностью. Жюри основывается на предоставленных данных и если информация в анкете противоречивая или неполная, то, конечно же, шансы даже на то, чтобы попасть в кандидаты для выхода в финал у такого участника минимальны.

Не откладывайте заполнение анкеты на последний момент. Лучше потратьте больше времени, но дайте качественную и подробную информацию. Жюри по таким анкетам кандидатов принимает решение быстро.

Не бойтесь говорить о неудачах. Для жюри главное какие выводы Вы сделали из этого и как исправляете ситуацию. Кстати, в «Программе профессионального развития ИТ директора» edu.cioneer.com, которая скоро стартует, есть блок (Факап), в котором менторы делятся опытом своих неудач и провальных проектов.

Будьте настойчивы на пути к поставленным целям, а для настоящего ИТ-директора победа в конкурсе BEST CIO должна быть одной из них.

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