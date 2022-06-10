Auracast – у Bluetooth з'явилося аудіомовлення

10 июня 2022 г., 12:31

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Оголошене днями нововведення у технології Bluetooth дозволить задовольнити вже давно назрілий запит широкомовної аудіотрансляції.

Орган стандартизації Bluetooth Special Interest Group (SIG) оголосив, що в рамках цього інтерфейсу з'явиться функція широкомовної аудіотрансляції Auracast. Зазначимо, що раніше ця технологія була відома як Audio Sharing.



Принциповою відмінністю Auracast є відсутність будь-яких обмежень на кількість клієнтів, що підключаються до пристрою. Принцип такого підключення схожий на те, як це відбувається у разі налагодження з'єднання з точкою доступу Wi-Fi. На клієнтському обладнанні формуватиметься перелік вузлів, які забезпечують широкомовні аудіотрансляції. І досить просто вибрати якого з них хотілося б приєднатися.

За задумом розробників, Auracast дозволить покращити комунікації з відвідувачами спорт-залів та інших громадських місць, де за наявності дисплеїв зараз просто неможливо демонструвати відео з аудіо супроводом. Здається, що ця функціональність назріла з поширенням TWS-навушників. Крім того, Auracast має допомогти і людям із проблемами зі слухом, яким можна доносити оголошення, наприклад, в аеропортах та на залізничних вокзалах.



Специфікації Bluetooth, що визначають широкомовний звук Auracast, є частиною пакета специфікацій Bluetooth LE Audio, і, як очікується, вони будуть випущені протягом декількох місяців.

Bluetooth SIG запустила спеціальний мікросайт для розробників, щоб допомогти їм у реалізації нової функціональності.

Нещодавно опубліковане Bluetooth SIG оцінювання ринку у 2022 р прогнозує, що кількість постачання Bluetooth пристроїв для потокового аудіо зросте на 7% у річному порівнянні та досягне 1,8 мільярда щорічних постачань до 2026 року, при цьому продажі навушників збільшаться в 3 рази за цей час. А завдяки впровадженню нової функціональності Auracast ці показники можуть відчутно зрости.

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