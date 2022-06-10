 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Auracast – у Bluetooth з'явилося аудіомовлення

10 июня 2022 г., 12:31
+11
голос

Оголошене днями нововведення у технології Bluetooth дозволить задовольнити вже давно назрілий запит широкомовної аудіотрансляції.

Орган стандартизації Bluetooth Special Interest Group (SIG) оголосив, що в рамках цього інтерфейсу з'явиться функція широкомовної аудіотрансляції Auracast. Зазначимо, що раніше ця технологія була відома як Audio Sharing.
Auracast &ndash; у Bluetooth з'явилося аудіомовлення
Принциповою відмінністю Auracast є відсутність будь-яких обмежень на кількість клієнтів, що підключаються до пристрою. Принцип такого підключення схожий на те, як це відбувається у разі налагодження з'єднання з точкою доступу Wi-Fi. На клієнтському обладнанні формуватиметься перелік вузлів, які забезпечують широкомовні аудіотрансляції. І досить просто вибрати якого з них хотілося б приєднатися.

За задумом розробників, Auracast дозволить покращити комунікації з відвідувачами спорт-залів та інших громадських місць, де за наявності дисплеїв зараз просто неможливо демонструвати відео з аудіо супроводом. Здається, що ця функціональність назріла з поширенням TWS-навушників. Крім того, Auracast має допомогти і людям із проблемами зі слухом, яким можна доносити оголошення, наприклад, в аеропортах та на залізничних вокзалах.
Auracast – у Bluetooth з'явилося аудіомовлення
Специфікації Bluetooth, що визначають широкомовний звук Auracast, є частиною пакета специфікацій Bluetooth LE Audio, і, як очікується, вони будуть випущені протягом декількох місяців.

Bluetooth SIG запустила спеціальний мікросайт для розробників, щоб допомогти їм у реалізації нової функціональності.

Нещодавно опубліковане Bluetooth SIG оцінювання ринку у 2022 р прогнозує, що кількість постачання Bluetooth пристроїв для потокового аудіо зросте на 7% у річному порівнянні та досягне 1,8 мільярда щорічних постачань до 2026 року, при цьому продажі навушників збільшаться в 3 рази за цей час. А завдяки впровадженню нової функціональності Auracast ці показники можуть відчутно зрости.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  