Аудиторія Threads досягла 500 мільйонів користувачів

17 июня 2026 г., 14:35

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Соціальна мережа Threads офіційно оголосила, що її щомісячна активна аудиторія (MAU) досягла позначки у 500 мільйонів користувачів.

Згідно з офіційною заявою Meta, це зростання забезпечила активність тематичних спільнот - від обговорення книг і баскетболу до батьківства та музики.

На честь цього досягнення платформа виводить функцію «Спільноти» (Communities) зі статусу бета-тестування, у якому вона перебувала з моменту запуску минулого року, та впроваджує низку масштабних оновлень на основі запитів користувачів. Серед нових інструментів для груп з'явився єдиний хаб (Communities Hub) у головному меню ліворуч від стрічки для швидкого перемикання між темами, а також унікальні візуальні іконки для кожної спільноти.

Крім того, розробники Threads додали шкалу прогресу, яка показує, наскільки певний тренд близький до формування повноцінної спільноти, та розширили систему визначення лідерів думок через статус «Чемпіонів спільноти» (Community Champions). Платформа також починає розгортання локальних груп, додаючи теги рідною мовою в Японії, Південній Кореї та Тайвані. У найближчі тижні Threads планує запустити оновлені живі чати (Live Chats) із можливістю спільного ведення (co-hosting) та цитування окремих моментів безпосередньо в основну стрічку користувача.

Важливим технологічним оновленням став запуск інструменту Your Algo, який доповнює функцію Dear Algo, презентовану в лютому цього року. Якщо попередня опція дозволяла публічно вказувати алгоритмам соцмережі на бажаний контент, то Your Algo є приватним налаштуванням користувача. Завдяки йому можна самостійно регулювати видимість певних тем у своїй стрічці та встановлювати термін дії цього обмеження на один, три або сім днів.

Новий інструмент наразі доступний для користувачів у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії. Управління обома алгоритмічними функціями тепер об'єднано в один спільний центр налаштувань.

Досягнення Threads позначки у 500 мільйонів щомісячних користувачів та вихід тематичних спільнот із бета-версії свідчать про завершення етапу первинного формування платформи та її перехід до зрілої фази конкуренції на ринку текстових соцмереж у 2026 році. Threads остаточно позбувся статусу тимчасового дублера X (колишнього Twitter), сформувавши власну унікальну архітектуру, зав'язану не на загальному хаотичному потоці новин, а на чітко структурованих групах за інтересами. Інтеграція спільнот у головне вікно інтерфейсу та запуск мовних тегів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є спробою Meta капіталізувати локальні ринки, де користувачі традиційно вимагають більш сегментованого та безпечного простору для спілкування.

Презентація інструменту Your Algo відображає ширший галузевий тренд на децентралізацію та повернення користувачам контролю над алгоритмічним наповненням стрічок. Після кількох років домінування «чорних скриньок» рекомендаційних систем у стилі TikTok, Threads змушений давати аудиторії механізми прямого впливу на контент. Можливість тимчасового (від 1 до 7 днів) приховування або пріоритезації тем є гнучким рішенням для боротьби з інформаційним вигоранням користувачів під час гучних медійних чи політичних подій. Поєднуючи структуровані спільноти із гнучким інструментарієм модерації стрічки, Meta намагається максимізувати показники утримання аудиторії (retention rate) та залучити консервативний корпоративний і рекламодавчий сегменти, які уникають токсичних дискусій на інших платформах.

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