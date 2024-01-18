«Мінцифра» представила в Давосі бачення і результати цифрової трансформації України

18 января 2024 г., 17:45

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В межах «Міжнародного економічного форуму» в Давосі (Швейцарія) «Міністерство цифрової трансформації України» разом з Патрісією Данці, генеральною директоркою «Швейцарської агенції розвитку та співробітництва» (SDC), провели спільний захід в Ukraine House Davos, присвячений розвитку цифрової України. Головна ціль – поділитися українським досвідом розбудови цифрової держави, розвитку інновацій та людського капіталу.

Під час заходу Михайло Федоров розповів про бачення та досвід цифрової трансформації України, формування технологічної культури в державі й розвиток людського капіталу. Значна частина проєктів реалізована за підтримки Швейцарії в межах «Програми EGAP», що виконується «Фондом Східна Європа». Зокрема, спільно з партнерами запустили сервіс «єМалятко», платформу «Дія.Освіта», портал «Державної служби статистики», а зараз триває робота над «Дія.Офіс» та освітнім застосунком «Мрія».

«Ми не просто впроваджуємо цифрові інструменти чи запускаємо проєкти. Ми змінюємо процеси, позбуваємося зайвих процедур та бюрократії. В умовах повномасштабної війни ми маємо бути максимально ефективними та стійкими, щоб захистити країну та врятувати життя, зробити інновації й цифрову економіку новою нормою. Також хочу подякувати швейцарській SDC за підтримку наших ініціатив, які впливають на розвиток України сьогодні й в майбутньому», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан презентувала український досвід розвитку цифрової держави, а також стратегію розвитку інновацій і підкреслила їх важливість та вплив на подальший розвиток України.

«За чотири роки Україна пройшла шлях трансформації, на який іншим країнам потрібні десятки років. Зараз «Дією» користуються майже 20 млн українців. Із застосунку з цифровими документами він перетворився в super-app з найпопулярнішими державними сервісами. Наступний крок трансформації України – реформа освіти та запуск комплексної інноваційної стратегії. Нам потрібно вже зараз сформувати бачення майбутнього України на 10, 20, 30 років уперед, адже навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення уряд і громадяни мають планувати та діяти на довгострокову перспективу», – зазначила Валерія Іонан.

Після цього відбулася панельна дискусія Government of the Future, під час якої обговорили, як інші уряди можуть використовувати досвід України в цифровій трансформації та впровадженні технологій, щоб підготуватися до ймовірних криз майбутнього. А також те, як боротися з масштабними викликами, спричиненими війнами та збройними агресіями.

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