Прорив у термоядерному синтезі у США може змінити енергетичне майбутнє світу

14 декабря 2022 г., 16:05

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Як повідомляє CNBC, у вівторок глава Міністерства енергетики США оголосив, про досягненні у технологіях термоядерного синтезу.



В Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса вдалося досягти прориву в добичи чистої енергії термоядерного процесу - реакція згенерувала більше енергії, ніж було витрачено для її ініціювання. Це перший випадок, коли людство досягло такого показника.



Досягнення прокладає шлях до перетворення термоядерного синтезу з лабораторної науки на корисне джерело енергії, хоча до широкомасштабної комерціалізації можуть пройти ще десятиліття.



Термоядерний синтез є особливо привабливим з огляду на зростаючу актуальність проблеми зміни клімату, оскільки в разі його масштабної комерціалізації він не призводить до викидів вуглецю і не утворює довготривалих ядерних відходів, пов'язаних з ядерним поділом, що використовується для виробництва енергії сьогодні.



Мішенна камера Національної запалювальної установки в Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса - це місце, де вчені стріляють лазерами і спостерігають і вимірюють, що відбувається, коли ці лазери зіштовхуються з джерелом пального. У цій установці створюються температури в 100 мільйонів градусів і тиски, достатньо екстремальні для того, щоб стиснути мішень до щільності, яка в 100 разів перевищує щільність свинцю.



В експерименті 5 грудня в реакцію пішло близько двох мегаджоулів (одиниця енергії), а вийшло близько трьох мегаджоулів, повідомив Марвін Адамс (Marvin Adams), заступник адміністратора з оборонних програм Національної адміністрації з ядерної безпеки.



«Це одна запалювальна капсула, один раз. А щоб реалізувати комерційну термоядерну енергетику, потрібно зробити багато речей. Ви повинні бути в змозі виробляти багато, багато термоядерних спалахів на хвилину, - наголосив Кім Буділ (Kim Budil), директор Ліверморської лабораторії імені Лоуренса. - Для цього потрібно мати надійну систему драйверів. Так що, ви знаєте, можливо, це займе десятиліття. Не шість десятиліть, я не думаю. Не п'ять десятиліть, як ми звикли говорити. Я думаю, що це виходить на передній план і, можливо, за умови узгоджених зусиль і інвестицій, кілька десятиліть досліджень базових технологій дозволять нам побудувати електростанцію».



Омар А. Харрикейн (Omar A. Hurricane), головний науковий співробітник Програми інерційного термоядерного синтезу в Ліверморському інституті ім. Лоуренса, пояснив: «Те, що залишається зробити далі, - це, в основному, інженерна робота з підвищення енергетичної ефективності лазера і збільшення енергетичного виграшу мішені з подальшою оптимізацією мішені».

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