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Асоціація «Технологічні Сили України» розвиватиме військові інновації

25 августа 2023 г., 12:46

Українські виробники повітряних та наземних систем, зокрема дронів, об'єднуються в асоціацію під назвою «Технологічні Сили України». Ініціатори створення нової асоціації зустрілися з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим і головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем та представили план розвитку передових військових технологій на найближчі роки.

Серед ключових завдань виробників – активна локалізація військових розробок та виробництв, що забезпечить самодостатність оборонної сфери та збереження життів українців: завдяки використанню роботизованих систем на полі бою, які замінять частину військових, передусім на найбільш небезпечних позиціях.

Наразі ключове завдання – досягти збільшення виробництва дронів, щоб забезпечити потреби наших захисників у безпілотниках, які стали важливою складовою проведення операцій на передовій і дають можливість зберегти найцінніше: життя українських воїнів. Водночас важливо забезпечити високу якість такої продукції та відповідність вимогам захисників.

Асоціація виробників повітряних та наземних систем «Технологічні Сили України» розвиватиме військові інновації

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