AMD придбала компанію Mipsology, розробника Zebra AI

25 августа 2023 г., 13:58

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Як повідомляється, висококваліфікована команда розробників програмного забезпечення Mipsology має підтверджений досвід у створенні програмного забезпечення та рішень для штучного інтелекту на базі адаптивного обчислювального кремнію AMD.

Заснована у 2015 році, Mipsology базується у Палезо (Франція) та розробляє провідні рішення та інструменти для ШІ, оптимізації та виведення, адаптовані для апаратного забезпечення AMD.

Флагманське програмне забезпечення компанії Zebra AI підтримує галузеві фреймворки, включаючи TensorFlow, PyTorch і ONNX Runtime, і допоможе прискорити рішення AMD для робочих навантажень AI. Інтеграція також підтримує програмний стек AMD Unified AI (UAI), який забезпечує цілісний інтерфейс для навчання та висновків AI на периферії, кінцевих точках і в хмарі.

«Mipsology приєднається до AMD AI Group, щоб допомогти ще більше прискорити залучення наших клієнтів і розширити можливості розробки програмного забезпечення для штучного інтелекту», йдеться у заяві. Зокрема, команда допоможе розробити повний стек програмного забезпечення для АІ, розширюючи відкриту екосистему програмних інструментів, бібліотек і моделей, щоб прокласти шлях до спрощеного розгортання моделей АІ, що працюють на обладнанні AMD.

«АІ є нашим головним стратегічним пріоритетом і значним фактором зростання попиту на кремній у наступному десятилітті. Вітаючи кваліфіковану команду Mipsology в AMD, ми продовжимо зміцнювати наші програмні можливості, щоб дозволити клієнтам по всьому світу скористатися величезним потенціалом повсюдного AI», заявив Вамси Боппана (Vamsi Boppana), старший віце-президент AMD по напрмяку АІ.

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