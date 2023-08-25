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AMD придбала компанію Mipsology, розробника Zebra AI

25 августа 2023 г., 13:58
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Як повідомляється, висококваліфікована команда розробників програмного забезпечення Mipsology має підтверджений досвід у створенні програмного забезпечення та рішень для штучного інтелекту на базі адаптивного обчислювального кремнію AMD.
 
Заснована у 2015 році, Mipsology базується у Палезо (Франція) та розробляє провідні рішення та інструменти для ШІ, оптимізації та виведення, адаптовані для апаратного забезпечення AMD.
 
Флагманське програмне забезпечення компанії Zebra AI підтримує галузеві фреймворки, включаючи TensorFlow, PyTorch і ONNX Runtime, і допоможе прискорити рішення AMD для робочих навантажень AI. Інтеграція також підтримує програмний стек AMD Unified AI (UAI), який забезпечує цілісний інтерфейс для навчання та висновків AI на периферії, кінцевих точках і в хмарі.
 
«Mipsology приєднається до AMD AI Group, щоб допомогти ще більше прискорити залучення наших клієнтів і розширити можливості розробки програмного забезпечення для штучного інтелекту», йдеться у заяві. Зокрема, команда допоможе розробити повний стек програмного забезпечення для АІ, розширюючи відкриту екосистему програмних інструментів, бібліотек і моделей, щоб прокласти шлях до спрощеного розгортання моделей АІ, що працюють на обладнанні AMD.
 
«АІ є нашим головним стратегічним пріоритетом і значним фактором зростання попиту на кремній у наступному десятилітті. Вітаючи кваліфіковану команду Mipsology в AMD, ми продовжимо зміцнювати наші програмні можливості, щоб дозволити клієнтам по всьому світу скористатися величезним потенціалом повсюдного AI», заявив Вамси Боппана (Vamsi Boppana), старший віце-президент AMD по напрмяку АІ.

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