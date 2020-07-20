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ASBIS начинает дистрибуцию решений интеллектуальной инфраструктуры Tintri

20 июля 2020 г., 16:05
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ASBIS начинает дистрибуцию решений интеллектуальной инфраструктуры Tintri

Холдинг ASBIS официально начинает продажу решений Tintri, поставщика интеллектуальной инфраструктуры для предприятий, в Украине, а также ряде стран Восточной и Центральной Европы, Балтии, Закавказья, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Портфель Tintri включает семейства продуктов VMstore, Intelliflash и NexentaStor.

Решения Tintri обеспечивают уникальные результаты в корпоративных центрах обработки данных с помощью интеллектуальной инфраструктуры. Благодаря возможности быстрого преобразования данных в действенную информацию, разработки Tintri помогают упростить и ускорить операции с целью расширения возможностей управления деловыми сведениями, что невозможно при стандартной инфраструктуре. Результатом является инфраструктура, которая активно реагирует на потребности приложений и обеспечивая конкурентное преимущество.

«Подписание контракта с Tintri укрепляет позицию ASBIS как дистрибьютора и поставщика решений для ЦОД и корпоративных клиентов. Мы уверены, что нашими усилиями линейка продуктов Tintri сможет занять достойное место в ЦОДах крупнейших клиентов региона», – комментирует Юрий Коваль, менеджер по развитию бизнеса ASBIS.


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