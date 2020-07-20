ASUS представила мини-ПК PN50 на чипах AMD Ryzen 4000

20 июля 2020 г., 15:35

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Анонсированный ASUS мини-ПК PN50 нацелен на широкий спектр домашних и деловых приложений и может быть использован в тех случаях, в которых не удобны традиционные ПК — от цифровых вывесок до домашних кинотеатров. Новинка оснащена новейшими мобильными процессорами AMD Ryzen серии 4000 с графикой Radeon Vega 7 и поддерживает высокоскоростную память DDR4 3200 МГц.

Модель PN50 поддерживает вывод изображения на один монитор с разрешением до 8K (при кадровой частоте 60 Гц) и на четыре монитора одновременно с разрешением до 4K (60 Гц). Она также может быть адаптирована для многочисленных коммерческих сценариев использования благодаря наличию порта с настраиваемой конфигурацией. Имеется в наличии беспроводной модуль стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), два порта USB-C для передачи данных, а также интерфейс DisplayPort. В мини-ПК PN50 встроены фронтальные микрофоны для удобного голосового управления, а инфракрасный датчик позволяет пользователям управлять приложениями с помощью пульта дистанционного управления. Порт HDMI CEC позволяет включать мини-компьютер и выводить подключенный к нему дисплей из режима ожидания.

Мини-ПК ASUS PN50 оснащен новейшим мобильным процессором AMD Ryzen серии 4000. По сравнению с другими процессорами для мини-ПК аналогичного класса, они обеспечивают общее повышение производительности до 14%. А для режима многозадачности процессор PN50 демонстрирует рост производительности вплоть до 35%. Используемая в новинке высокоскоростная память DDR4 3200 МГц в 1,3 раза быстрее, чем память DDR4 2400 МГц.

В ASUS PN50 используется встроенное графическое ядро AMD Radeon Vega 7, обеспечивающее повышение производительности более чем на 150% по сравнению с другими встроенными графическими решениями для мини-ПК. Модель PN50 поддерживает вывод изображения 8K UHD при подключении к совместимому монитору через отдельный порт DisplayPort 1.4 или порт Type-C с поддержкой режима DisplayPort. В частности, PN50 позволяет выводить 8K-изображение при частоте обновления до 60 Гц в режиме DisplayPort Dual-Mode (DP++).



Мини-ПК ASUS PN50 обладает широкими возможностями для подключения, предлагая порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на передней панели с поддержкой спецификаций Battery Charging 1.2 и DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C на задней панели с поддержкой DisplayPort 1.4 и конфигурируемый порт для поддержки устройств прошлых поколений, дополнительных дисплеев или нескольких сетевых подключений. Варианты конфигурации данного порта: COM, VGA, LAN и DisplayPort 1.4. Для подключения к современным беспроводным сетям PN50 оснащен модулем Wi-Fi 6 (802.11ax).

Модель PN50 может быть размещена практически в любом месте и даже закреплена на задней панели дисплея с помощью крепления VESA.

Выдвижная конструкция шасси позволяет добавить или заменить твердотельный накопитель формата M.2, 2,5-дюймовый жесткий диск или память в два простых шага, используя лишь отвертку. Доступен также вариант конфигурации «barebone», предоставляющий потребителям максимальную гибкость подбора компонентов.

Для данной модели заявлено потребление до 10 Вт электроэнергии в режиме ожидания. При работе уровень шума в режиме ожидания составляет 21,9 дБА, а при полной нагрузке — 34,7 дБА.

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