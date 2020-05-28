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Docker с Microsoft упростят контейнерные проекты на Azure

28 мая 2020 г., 11:32
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Вчера, накануне своей виртуальной конференции DockerCon, компания Docker объявила о расширении сотрудничества с корпорацией Microsoft в целях упрощения логистики, связанной с разработкой приложений на базе микросервисов для облачных сред.

Команды программистов взаимодействуют с контейнерной платформой Docker, используя её интерфейс командной строки (Docker CLI). Код проекта пишется на локальных машинах разработчиков, последние затем перемещают свои файлы в облачную среду, располагающую более значительными аппаратными ресурсами. Новая интеграция, анонсированная в среду Microsoft и Docker, позволит разработчикам создавать прикладную среду в Azure непосредственно из Docker CLI, используя всего несколько команд.

Эта возможность реализована с помощью экземпляров управляемого контейнерного сервиса Azure Container, благодаря чему коллективы разработчиков избавляются от необходимости самостоятельно управлять выделением инфраструктурных ресурсов. Кроме того, интеграция позволяет им всего одной командой переносить в облако настройки среды разработки своих локальных десктопов, что укорачивает процедуру начального конфигурирования.

«Как только вы выбрали контекст, это просто Docker, – написал в блоге менеджер по разработке решений Docker Чед Меткалф (Chad Metcalf). – Вы можете запускать отдельные контейнеры. И вы можете запускать несколько контейнеров с помощью Docker Compose».

Партнёрство Docker и Microsoft охватывает и другие продукты. Платформа Docker будет интегрирована с Visual Studio Code, благодаря чему ускорится контейнеризация кода, созданного в этом популярном бесплатном редакторе  Microsoft. Для совместной работы над файлами программисты теперь смогут опционально использовать облачную службу хостинга контейнерных проектов, Docker Hub.


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