Apple скоротила замовлення на виробництво iPhone 16 на 10 мільйонів пристроїв

24 октября 2024 г., 11:45

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Як повідомляє CNBC, акції Apple впали приблизно на 2% в середу після того, як галузевий аналітик Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo) заявив, що компанія скоротила замовлення на iPhone 16 приблизно на 10 мільйонів одиниць на четвертий квартал цього року і першу половину 2025 року.

За словами Куо, більшість скорочень стосується звичайних iPhone 16, а не моделей iPhone 16 Pro, які мають кращі дисплеї та камери і користуються більшою популярністю серед споживачів.

«В результаті, виробництво iPhone 16 за друге півріччя 2024 р. тепер оцінюється в 84 мільйони одиниць», - написав Куо, зазначивши, що його оцінка знизилася з приблизно 88 млн.

Куо тепер прогнозує, що партнери Apple вироблять 80 мільйонів iPhone протягом четвертого кварталу, в порівнянні з приблизно 84 мільйонами минулого року. Він оцінює виробництво в 45 млн протягом першого кварталу 2025 року і 39 млн протягом другого кварталу, в порівнянні з 48 млн і 41 млн торік.

«Очікується, що доходи від продажу iPhone опиняться під тиском у першому півріччі наступного року через зниження поставок у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та менш сприятливий асортимент продукції через запуск SE4», - зазначив Мінчи Куо, маючи на увазі телефон iPhone SE 4, який, як він очікує, Apple почне поставляти в грудні. Моделі iPhone SE зазвичай є найдоступнішими в лінійці Apple, але компанія не оновлює їх щороку.

«Я вважаю, що Apple має найкращі позиції для досягнення успіху в галузі АІ на пристроях, і я впевнений у довгостроковому потенціалі Apple Intelligence, який може стати популярною платною послугою, - підкреслив Куо. - Однак значне зростання поставок iPhone, ймовірно, вимагатиме подальших апаратних інновацій, які супроводжуватимуть цей розвиток АІ».

Очікується, що Apple Intelligence з'явиться в оновленні iOS 18.1 наступного тижня у бета-версії, яку зможуть випробувати нові користувачі. Цю версію зі всіма функціями будуть підтримувати iPhone 16 і торішні моделі iPhone 15. Перші АІ-функції дозволять користувачам узагальнювати текстові повідомлення та електронні листи, обирати автоматичні відповіді для текстових повідомлень тощо.

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