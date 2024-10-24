Доходи IBM за ІІІ кв. зросли на 2% до 14,97 млрд дол.

24 октября 2024 г., 12:41

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Корпорація IBM оголосила фінансові результати за третій квартал.

Доходи за звітний період зросли на 2% в річному обчисленні до 14,97 млрд, але виявилися трохи нижчими за консенсус-прогноз у 15,08 млрд дол.

Прибуток склав $2,30 на акцію.

Керівництво компанії позитивно оцінило показники, заявивши, що бізнес програмного забезпечення, який зараз становить 45% загального доходу, виріс на 10% порівняно з попереднім роком, до 6,5 млрд дол., що перевищило прогноз аналітиків на рівні 6,4 млрд дол.

«Ми наполегливо працювали над перебудовою нашого портфоліо, щоб воно було стійким і приносило велику користь клієнтам, - сказав головний виконавчий директор Арвінд Крішна (Arvind Krishna). - Той факт, що 7% зростання нашого програмного забезпечення цього року було органічним, а не завдяки придбанням, дає нам впевненість у тому, наскільки добре використовуються ці рішення».

Крішна зазначив, що в серпні виповнився рік з моменту придбання компанії Apptio, постачальника хмарного управління і у цьому напрямку досягнуто «сильної синергії з можливостями автоматизації та ширшим портфоліо програмного забезпечення». За його словами, очікуване завершення придбання постачальника послуг з управління інфраструктурою HashiCorp має зміцнити позиції IBM у сфері автоматизації інфраструктури. Доходи від автоматизації зросли на 13%.

Дочірня компанія Red Hat, яка реалізує стратегію гібридної хмари, збільшила дохід на 14%. Крішна зазначив, що бізнес Red Hat подвоївся з моменту придбання п'ять років тому.

Доходи від обробки даних та штучного інтелекту зросли лише на 5%, але керівництво компанії відзначає, що бізнес готовий до злету. За їхніми словами, на бізнес IBM повʼязаний з GenАІ зараз припадає близько 3 мільярдів доларів, що на 2 мільярди більше, ніж у минулому кварталі.

«Ми дуже зосереджені на тому, щоб якнайшвидше зайняти лідируючі позиції і зробити консалтинг IBM стратегічним постачальником послуг GenАІ, - заявив фінансовий директор Джеймс Кавано (James Kavanaugh). - Це довгостроковий фактор зростання з мультиплікативним ефектом для нашого програмного забезпечення, платформ та інфраструктури». Близько трьох чвертей бізнесу в напрямку АІ припадає на консалтинг, а одна чверть - на програмне забезпечення.

Однак слід відзначити, що напрямок інфраструктурних рішень впав на 7%, що відображає момент, повʼязаний з продуктивним циклом у сімействі мейнфреймів IBM Z, продажі яких знизилися на 19%. Сімейство Z випускається вже 10-й квартал і зараз готується його оновлення. Доходи від продажу систем гібридної інфраструктури знизилися на 9%.

Також знизилися доходи від рішень для безпеки - на 1%.

IBM заявила, що в четвертому кварталі загальний дохід компанії зросте на 1-2%, до 12 мільярдів доларів, що відповідає попереднім прогнозам.

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