AppDynamics поможет управлять сложными облачными инфраструктурами

3 ноября 2020 г., 14:45

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Компания AppDynamics представляет новые решения, призванные помочь ИТ-командам активно развивать облачные сервисы за счёт взаимосвязи мониторинга производительности гибридных облачных приложений и показателей эффективности бизнеса в реальном времени. Благодаря связанному с контекстом интерфейсу визуализации, коррелированной информации по доменам и интеллектуальной оптимизации ресурсов, руководители ИТ-отделов смогут снизить количество отвлекающих факторов и сконцентрироваться на наиболее важной для бизнеса информации и развитии своих уникальных гибридных инфраструктур.

Столкнувшись с последствиями пандемии Covid-19 и растущей нагрузкой на ИТ-отделы, компании стали внедрять облачные сервисы быстрее, чем когда-либо ранее. Новые облачные технологии предоставляют им необходимую гибкость и позволяют оперативно развивать инновации, чтобы обеспечить бесперебойное цифровое обслуживание клиентов и удаленных сотрудников. Однако при этом формируется сложная распределенная архитектура приложений, что вызывает сложности в работе ИТ-специалистов крупных организаций, которые привыкли полагаться на традиционные инструменты, но теперь вынуждены работать в гибридных облачных средах. По мере того, как ИТ-отделы внедряют все больше облачных сервисов для обслуживания пользователей, задачи рефакторинга приложений и разработки новых функций для масштабирования бизнеса становятся все более сложными, во многом из-за отсутствия целостной видимости стека и связи с бизнес-контекстом в разнообразных средах.

Новое портфолио облачных решений AppDynamics устраняет недостаток прозрачности, позволяя пользователям подключать традиционные системы к своим собственным облачным сервисам и отслеживать основные бизнес-показатели.

«Портфель облачных сервисов AppDynamics – это доступное решение, которое предоставляет простую в использовании платформу мониторинга производительности, призванную помочь пользователям управлять сложными облачными инфраструктурами в рамках всего технического стека – от приложения до сети. Получая данные, которые имеют наибольшее значение для рабочих процессов в облаках, руководители компаний смогут ускорить реализацию своих инициатив по цифровой трансформации и повысить качество клиентского обслуживания», – отметил Джиту Патель (Jeetu Patel), вице-президент Cisco, курирующий подразделение Security and Applications business group.

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