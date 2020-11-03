Скорость в 4G-сети «Киевстар» превысила 800 Мбит/c

3 ноября 2020 г., 14:15

0

Tweet

По сообщению «Киевстар», оператором вместе с его технологическим партнером Huawei установлен новый рекорд скорости передачи данных в 4G-сети — более 800 Мбит/с. Это стало возможным благодаря агрегации частот (Carrier Aggregation) — одновременному использованию частот 900, 1800 и 2600 МГц, которые согласно лицензиям компания может использовать для 4G.



«Результаты новых тестов еще раз подтверждают, что потенциал для развития 4G в Украине очень большой. Поэтому, по моему мнению, в ближайшие несколько лет телеком-индустрии нужно сосредоточиться именно на этой радиотехнологии. И на том, чтобы скоростной интернет был доступен для более чем 90% украинцев. Для этого «Киевстар» ежегодно инвестирует 4-5 млрд грн в развитие собственной телеком-инфраструктуры», — рассказал Василий Пантов, директор по планированию и управлению качеством сетей «Киевстар».



Напомним, что «Киевстар» с 2018 года использует агрегацию частот 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления абонентам высокой скорости и повышенной емкости сети. А с июля этого года мобильный оператор начал использовать для 4G частоты 900 МГц, которые обеспечивают больший радиус действия базовых станций и помогают расширять сеть в маленьких селах.

Оборудование, на котором был установлен рекорд скорости, используется и при расширении 4G в большинстве городов и сел Украины. Отмечается, что сейчас скоростной мобильный интернет от «Киевстар» работает в более чем 15 тыс. городов и сел Украины, где проживает 85% населения страны. А благодаря использованию всех частот и внедрению технологий, относящихся к LTE Advanced Pro — Carrier Aggregation, MIMO4×4, Massive MIMO, QAM256, Small Cell и т.д. — абоненты получают не только высокую скорость, но и надежное соединение.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!