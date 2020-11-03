Рыночные доли Windows 10 и Edge растут, по данным NetMarketShare

3 ноября 2020 г., 15:25

По данным NetMarketShare в октябре уровень распространения ОС Windows 10 в мире увеличился на 3,14% и достиг 64,4%. Параллельно доля Windows 7 продолжила снижаться – с 22,77% в сентябре до 20,41% в октябре. Зафиксировано также небольшое снижение доли macOS X 10.15 – с 5,11% до 4,88%. При этом доля Linux за тот же период выросла с 1,14% до 1,65%.

Что касается браузеров, то в октябре NetMarketShare выявил незначительное снижение уровня распространения Chrome с 69,94% до 69,25%. Примечательно, что рыночная доля Edge на базе Chromium выросла с 8,84% в сентябре до 10,22% в октябре. Также несколько улучшил позиции обозреватель Mozilla Firefox, чья доля увеличилась с 7,19% до 7,22%.

Отметим, что NetMarketShare регистрирует устройства, которые обращаются к определённым веб-сайтам. Однако за счет большого размера выборки данные компании позволяют получить достаточно репрезентативные данные о рыночной доле популярных операционных систем и браузеров.

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