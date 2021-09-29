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Amazon включилась в гонку роботостроения - представив домашнее устройство Astro

29 сентября 2021 г., 9:15
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Amazon включилась в гонку роботостроения — представив домашнее устройство Astro


Amazon во вторник на специальном мероприятии объявила о выпуске домашнего робота, о котором уже давно ходили слухи.

Устройство называется Astro и будет предлагаться за 1449 долл — первое время по специальной цене 999 долл.

Примечательно, что Astro - это продукт "Day 1 Edition", подразумевая, что поначалу он будет продаваться не всем. Компания предложит желающим зарегистрироваться, а лишь затем позволит заказать робота. Это, вероятно, должно дать возможность Amazon избежать выпуска слишком большого количества устройств, которые она не сможет продать, и как следствие публичного провала (как это было с Amazon Fire Phone, производство которого было прекращено в 2015 году).

Amazon включилась в гонку роботостроения — представив домашнее устройство Astro


Amazon заявила, что Astro поступит в продажу позже в этом году, но не назвала конкретную дату запуска.

Новая разработка Amazon объединяет многое из того, что компания уже предлагает в других продуктах. Например, в ее арсенале уже не первый год Alexa. А кроме того ресселер №1 в мире имеет огромный и многолетний опыт эксплуатации промышленных роботов на своих складах.

Amazon включилась в гонку роботостроения — представив домашнее устройство Astro


Astro размером с небольшую собаку, но это не робособака - он перемещается на трех колесах, два больших и одно поменьше. У него есть камера, которая поднимается на 42-дюймовом кронштейне, чтобы следить за периметром во время патрулирования. Для целей мониторинга безопасности Astro  оснащен детекторами дыма, угарного газа, а также может выявлять звук разбитого стекла, о чем извещает посредством приложения.

Робот также можно подключить к сервису видеонаблюдения Ring, с возможностью отправки в облачное хранилище видео, записанное во время патрулирования помещения.

А в развлекательных целях Astro может следовать за пользователем и воспроизводить музыку или показывать телешоу на своем 10-дюймовом сенсорном экране. Он также может использоваться для видеочатов и при этом будет следовать за вами, если вы в этот момент чем-то заняты и перемещаетесь по дому. Такая функциональность нацелена и на удаленное общение за одинокими престарелыми, позволяя следить за их активностью во время всего дня.

Amazon включилась в гонку роботостроения — представив домашнее устройство Astro


Робот может распознавать лица — например, при желании в его небольшой грузовой отсек можно поставить что-то и попросить, чтобы он доставил это адресату.

Камеры Astro можно использовать для обеспечения безопасности дома.

Роботом можно управлять дистанционно из приложения для смартфона.

Amazon включилась в гонку роботостроения — представив домашнее устройство Astro


Amazon решила не наделять робота всеми возможностями в первой же версии. Например, рука-манипулятор сильно усложнила бы конструкцию и подняла цену на Astro. Поэтому было решено сосредоточится на мобильности, интеллектуальном движении, визуальной идентификации и некоторых других действительно сложных задачах, отмечают создатели устройства.

Высота робота около 61 см, а его масса составляет 9 кг. Он при необходимости подъезжает и подключается к зарядной станции. Для непрерывной работы до двух часов ему необходимо потратить на зарядку 45 минут.

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