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Cloudflare занялась безопасностью электронной почты

29 сентября 2021 г., 10:25
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В этот понедельник Cloudflare, анонсировала два продукта для защиты электронной почты, которые она рассматривает как первый шаг к выявлению более целенаправленных фишинговых атак, снижению эффективности спуфинга (подмены адресов) и смягчению последствий нажатия пользователем на вредоносную ссылку.

Бесплатные инструменты Cloudflare Email Routing и Email Security DNS Wizard, в основном предназначены для малого бизнеса и корпоративных клиентов. Они работают поверх любого почтового хостинга, который уже есть у клиента, и позволяют Cloudflare получать и обрабатывать электронные письма перед их отправкой в ​​Google Gmail, Microsoft 365, Yahoo или даже в AOL.

Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) говорит, что все эти продукты для обеспечения безопасности e-mail спроектированы так, чтобы не повредить важные индикаторы для провайдеров, таких как Google и Microsoft, поэтому новые инструменты не мешают работать уже имеющимся в этих сервисах функциям защиты от спама и злоупотреблений.

Cloudflare Email Routing позволяет управлять целым доменом электронной почты, например @coolbusiness.com, с одного пользовательского аккаунта e-mail. С его помощью даже можно объединить множество адресов, чтобы все они направлялись в один почтовый ящик. Таким образом, в частности малый бизнес, получает преимущества выделенного домена электронной почты без необходимости управлять всей отдельной платформой.

Второе предложение, Security DNS Wizard, предоставляет клиентам Cloudflare Sender Policy Framework (SPF) и DomainKeys Identified Mail (DKIM), инструменты, призванные уменьшить количество подделок адресов электронной почты путём создания общедоступных записей, которые должны совпадать с информацией об отправителе электронного сообщения, чтобы оно могло пройти.

SPF и DKIM существуют уже более десяти лет, но до сих пор их было трудно настроить без ошибок, которые могут вести к потере нужных писем. Security DNS Wizard помогает  пользователям избежать проблем при настройке той или другой защиты.

В конечном итоге Cloudflare планирует объединить анонсированные вчера инструменты с более полным набором сервисов, Advanced Email Security Suite, причём другие предложения Cloudflare, такие как изоляция браузера, смогут работать в тандеме с функциями защиты e-mail.

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