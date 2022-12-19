Алгоритми монетизації проти алгоритмів модерації

19 декабря 2022 г., 17:55

0

Tweet

Джек Дорси вирішив висловитися на тему Twitter Files – правда, в результаті вийшло есе на тему «Чому відкриті протоколи добре». Коротко він вважає, що соціальна мережа повинна бути протоколом, а не компанією, бути стійкою до будь-якого контролю, а модерація може здійснюватися лише алгоритмічно.

Свою провину в тому, що відбувається з Twitter, він бачить у тому, що допустив створення засобів модерації замість того, щоб дати користувачам можливість контролювати контент. Ну, і відсутність двох класів акцій – поширена схема для технологічних компаній, коли акції одного класу реалізують майнові права, а в інших, які зазвичай належать засновникам, сконцентровані голосуючі права (так управляються Alphabet, Meta та багато інших компаній), – не дало можливості захистити компанію від активістів-акціонерів.

Примітно, що текст Джек виклав на платформі Revue, яку Twitter купив при ньому, а тепер закриває повністю.

Але він торкається цікавої теми, яка як мені бачиться складається як мінімум із двох спірних моментів.

Перший стосується можливості алгоритмічної модерації. Джек впевнений у її можливостях, а ось я, з урахуванням досвіду людства щодо розвитку подібних та схожих систем за останні 25 років, цю впевненість розділити не можу. Починаючи ще з перших пошукових систем – адже вони теж фактично здійснюють модерацію, обробляючи велику кількість інформації, розміщеної на сайтах, і оцінюючи її цінність і допустимість – продовжуючи системами антиспаму, і тими автоматичними засобами модерації, які зараз застосовуються в соцмережах, ми можемо переконатися, що навіть справляючись з великою масою простих завдань, такий штучний інтелект провалюється на чутливій кількості випадків. То дорвей у пошуку покаже, то гарний лист у спам покладе, то плашку про глобальне потепління повісить на моєму тексті про «Дощ». А закон великих чисел невблаганний – маючи десятки мільйонів користувачів та трильйони одиниць інформації, навіть малої частки відсотка порушень буде достатньо, щоб створити потрібну (або непотрібну) картинку в масовій свідомості. Саме тому всі компанії, які мають справу з «брудним» інтернетом – тобто не премодерованою колекцією документів – тримають чималий штат модераторів-людей. І не дуже важливо, це власні співробітники чи контрактори. Тим більше що в інтернеті та соцмережах чимало контенту, який дорого чи просто неможливо контролювати автоматично – наприклад, аудіо та відео.

Другий момент стосується твердження про те, що соціальна мережа має бути протоколом, після чого наводяться приклади у вигляді Mastodon, Matrix (децентралізований месенджер) і нового проєкту самого Джека – bluesky. Так, цілком можливо, що такі протоколи гарантують незалежність соцмережі та взагалі чудово вкладаються в модний Web3. Але є одна проблема – вони не дуже спроможні у бізнес-плані. Всі вони спираються на спонсорську підтримку великих та не дуже компаній. Не сперечаюся, така модель має право на життя, але саме в плані соціальних сервісів явно програє централізованим компаніям – ті швидше розвиваються і мають більше можливостей для цього.

І все б нічого, але такий розвиток спирається на цілком чіткі бізнес-метрики та веде до того, що компанії починають стимулювати поведінку користувача – і з'являються newsfeed з позитивним зворотним зв'язком, оптимізовані під залучення користувачів, збільшення часу, який вони проводять у соціальному сервісі, що призводить до збільшення кількості рекламного інвентарю та зростання монетизації сервісу.

Отже, ми маємо просту дилему – чи чистий протокол на некомерційній основі з усіма труднощами та уповільненим розвитком – Mastodon існує вже 7 років і досі не став чимось більшим, ніж іграшкою для гіків, а Twitter через 7 років уже був мільярдною компанією, що кілька років тому вийшла на IPO. Або розвиток монетизації, що призводить до позитивного зворотного зв'язку в алгоритмічній стрічці та посилення екстремального контенту, що демонструє недостатність алгоритмічної модерації.

Я не можу уявити собі рішення, яке б цю дилему успішно вирішило чи зробило неактуальною. Можливо, у вас є ідеї?

Алгоритми монетизації проти алгоритмів модерації

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт