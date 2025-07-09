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Тимур Ягофаров

AI відчутно збільшує енергоспоживання дата-центрів Google

9 июля 2025 г., 18:00
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У щорічному звіті Google 2025 Environmental Report наведено цікаві дані про те, який вплив справив штучний інтелект на енергоспоживання дата-центрів компанії.

Хоча підвищення ефективності AI має вирішальне значення, це лише одна з частин загальної картини. Для повнішого уявлення про вплив використання штучного інтелекту на навколишнє середовище і про те, як можна ефективно керувати ним, необхідне більш широке розуміння загального споживання електроенергії AI.

AI відчутно збільшує енергоспоживання дата-центрів Google

За останні кілька років багато що змінилося. Так була запущена Gemini, найпотужніша та універсальна AI-модель Google. Причому вона була швидко інтегрована в основні продукти та платформи компанії. Мільйони людей тепер використовують генеративний AI способами, які вони навіть не могли собі уявити у 2022 році, від спрощення повсякденних завдань до створення нових додатків для розробників, стартапів і підприємств по всьому світу.

За повідомленням Google, для підтримки всіх її продуктів і цифрових сервісів, включаючи AI, загальне споживання електроенергії центрами обробки даних компанії зросло на 27% у 2024 році в порівнянні з 17% торік. Однак важливо зазначити, що зростання потреб в електроенергії обумовлено не тільки AI. Прискорене зростання Google Cloud, постійні інвестиції в пошук, розширення охоплення YouTube та інші фактори також сприяли цьому загальному зростанню. 

У звіті також відзначається, що вперше за шість років середньорічний показник ефективності використання електроенергії (PUE) для глобальних центрів обробки даних Google опустився нижче 1.10 до 1.09.

AI відчутно збільшує енергоспоживання дата-центрів Google

Хоча покращення PUE на 0.01 може здатися незначним, в масштабах глобальних операцій компанії такий приріст ефективності дозволяє уникнути значного споживання електроенергії.

Зазначається, що зараз дата-центри надають понад у шість разів більше обчислювальної потужності на одиницю електроенергії, ніж п'ять років тому. Значна частина цього покращення досягнута завдяки впровадженню прискорювачів штучного інтелекту, таких як TPU.

Google підкреслює, що як і раніше прагне максимально використовувати потенціал AI для просування наукових відкриттів, прискорення прогресу людства та поліпшення життя людей у всьому світі. Щоб досягти цієї мети відповідально, компанія продовжуватиме оптимізувати моделі, створювати ефективну інфраструктуру та закуповувати чисту енергію, щоб ще більше підвищити ефективність AI та мінімізувати його загальні потреби в ресурсах.

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