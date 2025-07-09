AI відчутно збільшує енергоспоживання дата-центрів Google

9 июля 2025 г., 18:00

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У щорічному звіті Google 2025 Environmental Report наведено цікаві дані про те, який вплив справив штучний інтелект на енергоспоживання дата-центрів компанії.

Хоча підвищення ефективності AI має вирішальне значення, це лише одна з частин загальної картини. Для повнішого уявлення про вплив використання штучного інтелекту на навколишнє середовище і про те, як можна ефективно керувати ним, необхідне більш широке розуміння загального споживання електроенергії AI.

За останні кілька років багато що змінилося. Так була запущена Gemini, найпотужніша та універсальна AI-модель Google. Причому вона була швидко інтегрована в основні продукти та платформи компанії. Мільйони людей тепер використовують генеративний AI способами, які вони навіть не могли собі уявити у 2022 році, від спрощення повсякденних завдань до створення нових додатків для розробників, стартапів і підприємств по всьому світу.

За повідомленням Google, для підтримки всіх її продуктів і цифрових сервісів, включаючи AI, загальне споживання електроенергії центрами обробки даних компанії зросло на 27% у 2024 році в порівнянні з 17% торік. Однак важливо зазначити, що зростання потреб в електроенергії обумовлено не тільки AI. Прискорене зростання Google Cloud, постійні інвестиції в пошук, розширення охоплення YouTube та інші фактори також сприяли цьому загальному зростанню.

У звіті також відзначається, що вперше за шість років середньорічний показник ефективності використання електроенергії (PUE) для глобальних центрів обробки даних Google опустився нижче 1.10 до 1.09.

Хоча покращення PUE на 0.01 може здатися незначним, в масштабах глобальних операцій компанії такий приріст ефективності дозволяє уникнути значного споживання електроенергії.

Зазначається, що зараз дата-центри надають понад у шість разів більше обчислювальної потужності на одиницю електроенергії, ніж п'ять років тому. Значна частина цього покращення досягнута завдяки впровадженню прискорювачів штучного інтелекту, таких як TPU.

Google підкреслює, що як і раніше прагне максимально використовувати потенціал AI для просування наукових відкриттів, прискорення прогресу людства та поліпшення життя людей у всьому світі. Щоб досягти цієї мети відповідально, компанія продовжуватиме оптимізувати моделі, створювати ефективну інфраструктуру та закуповувати чисту енергію, щоб ще більше підвищити ефективність AI та мінімізувати його загальні потреби в ресурсах.

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