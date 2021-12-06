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Абоненти «Київстар» віддають перевагу смартфонам Xiaomi та Samsung

6 декабря 2021 г., 16:35

За даними за 3 квартал 18 млн абонентів мережі «Київстар» є користувачами смартфонів, а лідерство за популярністю впевнено тримають марки Xiaomi та Samsung. Відповідно до аналітики оператора, кількість користувачів мережі, що вже мають смартфони, зросла на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед них близько 16,6 млн пристроїв підтримують мобільний інтернет 4G.

Уже протягом декількох років за популярністю серед клієнтів «Київстар» лідирують смартфони від Xiaomi (32%) та Samsung (27%). Наступними за поширеністю є пристрої Apple (13%), Huawei (9%) та Meizu (2%). Частка всіх інших марок становить 17%.

Лише 1,4 млн абонентів мають смартфони, що не підтримують технологію 4G. Порівняно з 2020 р. таких телефонів стало вдвічі менше.

Абоненти «Київстар» віддають перевагу смартфонам Xiaomi та Samsung

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