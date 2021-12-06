Новый радиочип предотвращает прослушку без шифрования

6 декабря 2021 г., 17:15

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Сама природа шифрования требует обмена информацией между отправителем и получателем для успешной расшифровки сообщения. Этот обмен не только делает коммуникации уязвимыми для атак, но также, из-за требующихся вычислений, увеличивает задержку, что критично для беспилотных автомобилей, роботов и других киберфизических систем.

Стремясь устранить эту прореху в защите, исследователи из Принстонского университета 22 ноября в статье для журнала Nature Electronics описали методологию, которая строит безопасность на физической природе сигнала — согласованной пространственной и временной модуляции высокочастотных электромагнитных полей.

Сконструированный ими беспроводной микрочип миллиметрового диапазона позволяет предотвращать перехват радиосвязи без ухудшения задержки, эффективности и скорости сети 5G.

Вместо того, чтобы полагаться на шифрование, принстонский метод формирует саму передачу таким образом, чтобы превращать сигнал в любых возможных местах нахождения подслушивающего в бессмысленный шум.

Для этого сообщение разбивается случайным образом, и его фрагменты назначаются разным подмножествам антенн в массиве. Исследователи смогли скоординировать передачу так, чтобы только приёмник в намеченном направлении передачи мог собрать сигнал в правильном порядке. В остальных направлениях нарезанные сигналы собираются беспорядочно, давая на выходе шум.

Попытка перехватить сообщение, вмешавшись в основную линию связи, нарушит передачу и будет немедленно обнаружена. Теоретически, собрав очень большое количество шумоподобных боковых сигнатур, из них можно восстановить исходный сигнал при помощи ИИ-алгоритмов, но это, как отмечают исследователи, почти неподъёмная по сложности задача. Кроме того, есть способы её усложнить злоумышленникам, например, применив обычное шифрование в качестве добавочного уровня защиты.

Команда из Принстона смогла воплотить всю предложенную схему в одном кремниевом чипе, который изготовила с применением стандартной технологии полупроводникового производства.

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