ОККО розгорнула програмно керовану мережу на базі обладнання Aruba

27 июня 2024 г., 17:35

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Мережа АЗК ОККО реалізувала масштабний проєкт модернізації корпоративної мережі, завдяки якому забезпечила на автозаправних станціях якісний інтернет-зв’язок за будь-яких умов. Розробка архітектури, технічне налаштування нової системи та тестування реалізовано командою IT-спеціалістів ОККО.

Інтелектуальна система управління всією корпоративною мережею за допомогою штучного інтелекту забезпечує активне балансування передачі даних між різними каналами зв’язку, яких зараз є три майже на кожному АЗК ОККО. Це – оптичний наземний, мобільний LTE/3G та супутниковий Starlink. Дані відправляються через той канал, який в певний момент більш стабільний та потужний.

«Це перший в Україні проєкт реалізації «програмно керованої корпоративної мережі», так званий SD-WAN (software-defined wide area network), з використання обладнання Aruba», – зазначив Сергій Лесько, IT-директор ОККО.

При виборі комплексного рішення компанія аналізувала провідні світові тренди, поставивши на меті насамперед підвищення функціональності мережі, її захищеності та стабільності забезпечення якісним інтернетом як бізнес-процесів на АЗК (робота кас, бек офісу, зв’язку) так і уникнення обмежень у користуванні клієнтів АЗК гостьовим Wi-Fi.

На всіх АЗК мережі були замінені маршрутизатори на нові дистанційно керовані з центру управління, який розміщений в хмарній архітектурі Aruba в надійному ЦОДі за кордоном. Продукт і сервіс є міжнародним, у ньому значну увагу приділено кібербезпеці. Система виявляє і блокує нетиповий трафік.

Таким чином компанія максимально убезпечила себе від перебоїв з інтернетом, відповідно клієнти можуть розраховуватися зручним для себе способом – каса, двостороння каса самообслуговування або сервіс OKKO Pay.

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