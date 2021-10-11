5G-проекты в промышленности

11 октября 2021 г., 17:05

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Huawei Ukraine организовала демонстрационную зону на территории НСК «Олимпийский» в рамках Road Show 2021, где представлялись проекты на базе технологии 5G, ориентированные на различные бизнес-сферы.

Демо-зона 5G-решений развернулась в формате двух павильонов, которые курсируют по европейским странам по программе Road Show 2021. Здесь Huawei знакомит как с операторским оборудованием – антеннами и коммутационным оборудованием – так и с решениями, которые могут найти применение в бизнес-сфере.



Стоечный модуль высотой 5U включает все необходимое оборудование для организации зоны покрытия всех стандартов мобильной связи, включая и 5G. При этом за бесперебойность энергоснабжения отвечает источник питания, оснащенный литий-ионной батареей. Это усовершенствование позволяет значительно продлить жизненный цикл решения, способного работать в широком диапазоне температур от -25 до +50 C°.



Клиентское оборудование с поддержкой 5G обеспечивает подключение в самых разнообразных сценариях использования: от уличного с защитой от неблагоприятных погодных условий до офисных маршрутизаторов. А камера видео-наблюдения поддерживает работу с мобильными 5G-сетями с помощью встроенного адаптера.



Пропускная способность канала передачи 5G дает возможность удаленного взаимодействия с помощью технологии голографических дисплеев, которые требуют обмениваться огромными объемами информации.



Технология дополненной реальности была показана в применении к сфере образования: курс анатомии на планшете.



Удаленное управление горнодобывающим оборудованием посредством технологии 5G дает возможность работать оператору в безопасных комфортных условиях.



Игровые кресла с VR-гонками стали не только развлечением посетителей, но и примером социального взаимодействия, которого так не хватает в условиях пандемии.

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