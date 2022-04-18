18 апреля 2022 г., 11:25

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Міністерство енергетики України повідомляє, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 11,3 тисячі споживачів. Зокрема, у Чернігівській області – 5,1 тисячі споживачів, Харківській – 3 тисячам, Донецькій – 1 тисячі споживачів. У Київській області відновлено електропостачання 2,2 тисячі абонентів, однак відбулися нові знеструмлення через ракетні обстріли.



Станом на вечір 17 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 833 населених пунктів, загалом близько 666 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 274 тисячі споживачів, Харківській – 107 тисяч, Луганській – 101 тисяча, Київській – 92 тисячі споживачів.



Міненергетики також повідомило про відновлення електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи.



Вранці 17 квітня через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 тисяч споживачів. Спеціалісти компанії ДТЕК менш, ніж за 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарні у м. Бровари. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання ще у 27 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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