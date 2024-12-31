31 декабря 2024 г., 8:15

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Як повідомив Сергій Попко, начальник КМВА, за 2024 рік в Києві прозвучало 500 повітряних тривог.

Збройні сили мордору завдали по столиці України майже 200 повітряних ударів. В яких російські війська застосували проти мирного Києва понад 1 600 засобів ураження різного типу.

Серед цих засобів:

- понад 1 300 БпЛА;

- понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

- 24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

- 22 аеробалістичні ракети «Кинджал»;

- 7 гіперзвукових ракет «Циркон».

Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет «Кинджал».

Всього за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів.

За весь цей рік росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Майже 120 людей залишилися без житла. «Але держава все відбудує і житло має бути у всіх. І у киян, оселі яких агресор зруйнував, і у внутрішньо переміщених українців, які стали мешканцями столиці. До речі, за минулий рік кількість ВПО в Києві збільшилася на майже 11 000», підкреслив Сергій Попко.

Начальник КМВА також зазначив, що удари по енергетиці змусили нас економити електроенергію та вчитися жити без світла. Майже 100 днів протягом року кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці склала приблизно 9 годин на добу!

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