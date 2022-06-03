У Ілона Маска «супер погане передчуття» щодо економіки

3 июня 2022 г., 15:35

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Як повідомляє Reuters, виконавчий директор Tesla Ілон Маск у внутрішній електронній розсилці топ-менеджерам компанії написав, що у нього «супер погані відчуття» щодо економіки, і що виробнику електромобілів потрібно скоротити персонал приблизно на 10%.



У четвер керівникам Tesla було надіслано електронний лист із заголовком «Призупинити весь найму в усьому світі», що підкреслює все більш похмурі перспективи світової економіки зі зростанням цін і війни в Україні, яка йде вже 100-й день.



Повідомлення від Маска надійшло невдовзі після того, як Джеймі Даймон (Jamie Dimon), голова та виконавчий директор JPMorgan Chase заявив, що економіка США зіткнулася з проблемами, схожими на «ураган».



«Я вважаю ці заяви попередженням... на випадок, якщо економіка погіршиться. Всі виробники автомобілів зараз стикаються з багатьма проблемами: з ланцюгом постачання через (коронавірус), війни в Україні, локдаун в Китаї, дефіцит компонент тощо», прокоментував ситуацію Френк Швоуп (Frank Schwope), аналітик з NordLB.



"Хоча ФРС вважає, що “м'яка посадка” можлива... в економіці є деякі попереджувальні знаки. Ми знаємо, що зростання сповільнюється, а інфляція залишається стабільно високою, і ми знаємо, що ФРС потрібно буде діяти агресивно, щоб зупинити інфляцію. Питання полягає в тому, чи зможуть вони діяти настільки агресивно, як їм потрібно, і, очевидно, Ілон Маск не думає, що вони зможуть це зробити, не вводячи економіку в глибоку рецесію. Уповільнення розвитку Китаю є додатковою проблемою», вважає Фіона Чінкотта (Fiona Cincotta) з лондонського City Index.



«Погане відчуття Маска поділяє багато людей/ Ми говоримо про стагнацію та глобальну економіку, яка має пройти через значні структурні зміни, такі як декарбонізація, деглобалізація та пристосування до старих суспільств». Але ми не говоримо про глобальну рецесію. Ми очікуємо похолодання світової економіки до кінця року. США охолонуть, а Китай і Європа не збираються відновлюватися", заявляє Карстен Бржеські (Carsten Brzeski) з ING.



«Зрештою, легко робити такі коментарі. Кожен має страх, але поки немає ознак, які б виправдовували такий негативний погляд, існує ризик рецесії, так… але… вам потрібно побачити цифри, що задають рух в цьому напрямку, а поки їх немає», має думку у супереч Франсуа Саварі (Francois Savary), головний інвестиційний директор Рrime Рartners.

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