Количество кибератак растет в связи с послаблением режима самоизоляции

30 июня 2020 г., 11:45

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Компания Check Point Software Technologies сообщила об усилении активности киберпреступников в связи с ослаблением режима самоизоляции. Так, по данным аналитиков, число фишинговых атак, связанных с темой коронавируса, значительно выше в тех регионах, где режим самоизоляции не отменен. В тоже время в Европе и Северной Америке, где бизнес постепенно возвращается к нормальной жизни, наблюдается резкое сокращение числа атак, связанных с коронавирусом.

Динамика вредоносных атак, связанных с COVID-19 в регионах

Несмотря на то, что число атак на почве коронавируса снижается с послаблением режима самоизоляции, мошенники используют иные крупные инфоповоды для своих атак. Доказательством этому служит правозащитное движение «Black Lives Matter». В начале июня, когда глобальные протесты достигли своего пика, исследователи Check Point обнаружили активное распространение вредоносной спам-кампании, связанной с данным движением. Письма имеют соответствующие заголовки, но все они содержат банковский троян Trickbot.

Количество еженедельных атак, по данным Check Point, увеличилось в июне на 18% в сравнении со средним показателем мая. При этом количество атак, связанных с коронавирусом, сократилось относительно мая почти на четверть – до 130 тыс. в неделю. Кроме того, в первые две недели июня было зарегистрировано 2451 новых доменов, связанных с коронавирусом. Из них 4% (91) были признаны вредоносными и 3% (66) – подозрительными.

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