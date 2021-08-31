Впервые с начала пандемии рынок планшетов EMEA ушел в минус

31 августа 2021 г., 11:45

Ослабление потребительского интереса к планшетам привело к первому, с начала пандемии, снижению поставок планшетов на рынке EMEA. По подсчетам IDC, во втором квартале года локальный рынок освоил 11,8 млн устройств, что на 1,7% меньше в годовом сравнении. Тем не менее, при сравнении со второй четвертью 2019 г., налицо здоровый рост в размере 22,4%.

За счет высоких продаж в развивающихся странах региона, Samsung укрепила лидерство. Во многом благодаря высокому спросу со стороны сферы образования, рубеж в 3 млн отгруженных планшетов также преодолела Apple. Впервые в рейтинг лучших попала TCL, причем вендор сумел добиться лучший динамики роста среди Тор-5.

Прогнозируется, что во втором полугодии 2021 г. в страны EMEA будет отгружено 24,3 млн устройств, что приведет к ухудшению результата по измерителю «YoY» на 10,9%. В целом за год спад составит 1,1%, а среднегодовой рост в период до 2025 г. будет отрицательным и составит 3,5%. В то же время показатель CAGR для коммерческого сегмента достигнет 6,3%.

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