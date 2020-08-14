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Вместо коронавируса хакеры все активнее используют тему вакцины от него

14 августа 2020 г., 16:15

Исследователи компании Check Point Software Technologies фиксируют новую тенденцию атак – теперь хакеры все активнее используют тему вакцины от коронавируса. Основной вектор – электронная почта, 82% атак за последние 30 дней происходили через нее. Практически в каждом письме с подобными темами содержатся вредоносные ссылки. После перехода по ним жертвы загружают вредоносный файл, обычно в формате .EXE, .XLS или .DOC. С их помощью злоумышленники пытаются завладеть конфиденциальными данными пользователей – логины, пароли и т.п.

Количество новых доменов, связанных с коронавирусом и с вакцинами от него, удвоилось в июне и июле. При этом в целом количество атак, связанных с коронавирусом, значительно снизилось на общем фоне. В июле специалисты Check Point за неделю фиксировали в среднем около 61 тыс. атак, связанных с коронавирусом, что на 50% меньше, чем в июне.

Вместо коронавируса хакеры все активнее используют тему вакцины от него


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