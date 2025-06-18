Випуск Nintendo Switch 2 додав майже 40 млрд дол. до капіталізації компанії

18 июня 2025 г., 17:25

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Як зазначає CNBC, японська Nintendo демонструє феноменальний успіх із запуском своєї нової консолі Switch 2.

За перші чотири дні продажів було реалізовано 3,5 мільйона пристроїв, що стало рекордом для компанії та викликало справжній фурор на світовому ринку.

Цей шалений попит миттєво позначився на фінансових показниках Nintendo. Акції компанії в середу досягли нового історичного максимуму. З початку року вони зросли на 46%, додавши до ринкової капіталізації Nintendo вражаючі 39 млрд дол. Інвестори роблять ставку на те, що Switch 2 зможе повторити і навіть перевершити успіх своєї легендарної попередниці.

Ажіотаж навколо запуску, що відбувся на початку червня, нагадував дебюти найпопулярніших гаджетів минулого. Фанати від Токіо до Нью-Йорка стояли в багатогодинних чергах, щоб першими отримати новинку, а деякі магазини навіть запроваджували спеціальні години роботи. У багатьох регіонах консоль швидко стала дефіцитом.

Nintendo Switch 2 є наступницею оригінальної консолі Switch, яка з моменту свого виходу у 2017 році розійшлася тиражем понад 152 мільйони одиниць, ставши другим найуспішнішим продуктом в історії компанії. Її головною перевагою стала гібридність — можливість грати як на телевізорі, так і в портативному режимі.

Сама компанія прогнозує продажі 15 мільйонів консолей Switch 2 до кінця фінансового року в березні 2026 року. Однак багато аналітиків вважають цю оцінку занадто скромною і очікують, що реальні показники будуть значно вищими.

Успіх Nintendo традиційно підкріплюється потужними ігровими франшизами, такими як Super Mario, The Legend of Zelda та Pokemon. Крім того, компанія активно використовує свою інтелектуальну власність, ліцензуючи її для створення фільмів та тематичних парків, що лише підсилює інтерес до основного продукту.

Ця стратегія приносить свої плоди. З моменту виходу першої Switch у березні 2017 року акції Nintendo злетіли майже на 470%, додавши до вартості компанії понад 81 мільярд доларів. Нинішній старт продажів Switch 2 свідчить про те, що ця історія успіху має всі шанси на продовження.

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