AWS отключила облачную инфраструктуру скандальной NSO Group

20 июля 2021 г., 14:35

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По информации Reuters, провайдер облачных сервисов, Amazon Web Services, закрыл инфраструктуру и учëтные записи, связанные с израильским поставщиком систем видеонаблюдения NSO Group.

Этот шаг был предпринят после того, как в воскресенье 17 медиа-организаций опубликовали исследование, утверждавшее, что шпионское ПО фирмы NSO использовалось в удачных и неудачных попытках взлома 37 смартфонов, принадлежащих журналистам, правительственным чиновникам и правозащитникам.

В тот же день NSO опровергла «ложные обвинения», заявив, что продает технологии только правоохранительным органам и спецслужбам проверенных правительств.

«Наши технологии используются каждый день для разрушения деятельности групп педофилии, секс- и нарко-трафика, для обнаружения пропавших без вести и похищенных детей, выживших под обрушившимися зданиями, и для защиты воздушного пространства от дезорганизующего проникновения опасных дронов», — утверждают представители NSO.

Американская медиа-группа Vice цитирует словах спикера AWS, якобы сообщившего, что компания «действовала быстро», чтобы закрыть инфраструктуру и учётные записи, связанные с NSO, после того, как узнала о неблаговидной деятельности последней.

Официальная позиция Израиля отражена в заявлении Министерства обороны — государство разрешает экспорт киберпродуктов «исключительно правительственным организациям для законного использования и только с целью предотвращения и расследования преступлений и борьбы с терроризмом».

«В случаях, когда экспортируемые товары используются с нарушением экспортных лицензий или сертификатов конечного использования, принимаются соответствующие меры», — добавили в министерстве, не вдаваясь в подробности.

В самом Израиле нет однозначного мнения по поводу скандального расследования, однако многие полагают, что AWS слишком поспешила, называют обвинения в адрес NSO «тенденциозными» и «имеющими коммерческую подоплёку».

Агентство Reuters пока не смогло независимо подтвердить или опровергнуть результаты журналистского расследования. На запрос комментариев, направленный в Amazon.com, ответа пока также не было получено.

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