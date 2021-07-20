Понять и простить — люди сочувствуют неумелым чат-ботам

20 июля 2021 г., 15:15

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Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка, чат-боты не всегда в общении можно с уверенностью отличить от людей. Но должны ли компании сообщать своим клиентам, что они общаются с машинами, а не с людьми?



Предыдущие исследования вроде бы показали, что потребители изначально негативно настроены к собеседнику-роботу. Однако новые экспериментальные работы команды Геттингенского университета (Германия) свидетельствуют, что не всё обстоит так просто.

В каждом из двух исследований участвовало 200 подопытных. Перед каждым была поставлена задача: связаться со своим поставщиком электроэнергии через онлайн-чат, чтобы изменить свой адрес в контракте после переезда. В чате они общались с ботом, но уведомили об этом только половину участников эксперимента.

В первой работе изучался эффект от такого узнавания в зависимости от того, насколько важным клиенту представляется решение его проблемы. Во второй — авторы искали корреляцию реакции на робота с успешностью разрешения им запроса клиента.

При обработке результатов экспериментов команда использовала статистические методы, такие как ковариационный и медиационный анализ.

В первом случае оказалось, что если обсуждаемые в чате вопросы воспринимаются как важные или критические, реакция на разоблачение чат-бота будет негативной. Этот сценарий ослабляет доверие клиентов.

Вместе с тем, известие о том, что клиент говорил с роботом может вести и к положительной реакции — в тех случаях, когда искусственный интеллект не справился с задачей!

«Если их проблема не решена, — говорит первый автор Ника Мозафари (Nika Mozafari). — чат-бот с большей вероятностью будет прощен за ошибку, чем человек». В этом случае лояльность клиентов может даже повыситься.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Service Management.

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