В Корее создали прозрачный солнечный элемент для эры «персональной энергии»

3 ноября 2020 г., 17:35

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Для интеграции функций генерации энергии в окна домов, стёкла автомобилей, экраны мобильных телефонов и в другие повседневные продукты, солнечные панели должны стать удобными и прозрачными.

Осуществить это помогут учёные из Инчхонского национального университета (Корея), недавно разработавшие «прозрачные фотоэлектрические» (TPV) устройства. Они поместили ультратонкий слой аморфного кремния (Si) между двумя прозрачными металлооксидными полупроводниками (оксид цинка и оксид никеля). Полученные результаты были опубликованы в журнале Nano Energy.

В отличие от обычно тёмных и непрозрачных солнечных элементов (которые поглощают видимый свет), такие устройства используют для преобразования в электроэнергию «невидимый» свет, ультрафиолетового (УФ) диапазона. Помимо этого преимуществе, новая конструкция обладает двумя другими. Во-первых, она обеспечивает эффективный сбор фотонов, а во-вторых, ускоряет перенос заряженных частиц к электродам.

Учёные экспериментально продемонстрировали возможности созданного ими устройства эффективно обеспечивать питанием мотор электровентилятора даже в условиях слабого освещения (в облачный или дождливый день). На основании этого они с оптимизмом смотрит на перспективы использования их изобретения в реальной жизни — в стеклянных зданиях, электромобилях, смартфонах, сенсорах и т.п.

Корейская команда планирует продолжить искать пути совершенствования прозрачных фотопанелей, возможно, с использованием инновационных материалов, таких как 2D-полупроводники, нанокристаллы оксидов металлов и сульфидные полупроводники.

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