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Seagate скоротить 3 000 робочих місць в рамках реструктуризації через уповільнення попиту

27 октября 2022 г., 14:25
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Як повідомляє Bloomberg, компанія Seagate Technology заявила, що скорочує близько 3 000 робочих місць в рамках плану реструктуризації, спрямованого на зменшення витрат на тлі уповільнення попиту через погіршення економічної ситуації.

«Глобальна економічна невизначеність і широкомасштабні коригування запасів клієнтів погіршилися на останніх етапах вересневого кварталу, і ця динаміка відображається як на короткостроковому галузевому попиті, так і на фінансових показниках компанії Seagate, - заявив генеральний директор Дейв Мослі (Dave Mosley) в своєму повідомленні. - Ми вжили швидких і рішучих заходів, щоб відреагувати на поточні ринкові умови і підвищити довгострокову прибутковість, в тому числі скоригували наші виробничі обсяги і річні плани капітальних витрат».

Мослі наголосив, що скорочення робочих місць, які складають близько 7,5% від загальної кількості співробітників Seagate, приведуть до щорічної економії близько 110 мільйонів доларів, коли процесс буде повністю завершено в третьому фінансовому кварталі 2023 року.

Окремо компанія Seagate заявила, що Міністерство торгівлі США звинуватило її в порушенні американських експортних правил шляхом продажу жорстких дисків юридичній особі, що потрапила під санкції. Агентство Reuters повідомило, що мова йде Huawei Technologies. «Позиція компанії Seagate полягає в тому, що вона не брала участі в заборонених діях, як стверджує Бюро промисловості і безпеки, оскільки, серед інших причин, жорсткі диски Seagate не підпадають під дію Правил управління експортом», - йдеться в повідомленні компанії.

Слід додати, що компанія також опублікувала фінансові результати свого першого фінансового кварталу, які не виправдали очікувань аналітиків. Продажі в період, що закінчився 30 вересня, склали 2,04 мільярда доларів, що нижче середньої оцінки аналітиків в 2,2 мільярда доларів. Скоригований прибуток на акцію склав 48 центів, що набагато нижче прогнозу в 75 центів. Акції впали учора більш ніж на 9% на початку торгів в Нью-Йорку і втратили майже половину своєї вартості в цьому році.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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