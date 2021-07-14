В 2021 г. мировой рынок ноутбуков отчитается рекордом поставок

14 июля 2021 г., 12:45

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Глобальная пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в привычный рыночный ландшафт индустрии ноутбуков. Если традиционно, по мнению аналитиков TrendForce, годовая динамика развития описывалась ростом/спадом в пределах 3% «YoY», то по итогам 2020 г. необходимость в организации мест удаленной работы и дистанционного обучения привела к увеличению глобальных поставок на 26%.

Как ожидается, несмотря на относительное замедление, в 2021 г. рынок сохранит здоровую динамику роста. При увеличении поставок на 15%, за год будет отгружено не менее 236 млн устройств, что станет новым историческим пиком. Основным двигателем роста называются модели для образовательных нужд и, в частности, хромбуки. Их поставки в 2021 г. вырастут на 50% «YoY» и достигнут 47 млн устройств. Основные поставки хромбуков (70%) придутся на США, а вторым по объемам сбыта региональным рынком (10%) останется Япония. Впрочем, аналитики не сбрасывают со счетов возможное замедление развития этого продуктового сегмента, что связывается с подорожанием панелей 11,6«, используемых в 70% выпускаемых в настоящее время хромбуках, а также перебоями с отгрузкой отдельных комплектующими.

С учетом сравнительного насыщения мирового рынка уже в 2022 г. глобальные поставки ноутбуков снизятся на 6% «YoY» и вряд ли превысят 220 млн устройств.

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