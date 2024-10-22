Qualcomm анонсувала Snapdragon 8 Elite нового покоління з процесорними ядрами Oryon

22 октября 2024 г., 14:35

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На Snapdragon Summit компанія Qualcomm Technologies представила мобільну платформу Snapdragon 8 Elite, заявлену як найпотужніша і найшвидша у світі мобільна "система на чіпі". Повідомляється, у цій платформі представлені провідні технології, такі як процесор Qualcomm Oryon другого покоління, GPU Qualcomm Adreno і покращений NPU Qualcomm Hexagon.



Зазначено, ці інновації дозволяють Snapdragon 8 Elite змінити враження користувачів від використання пристроїв, зробивши мультимодальні генеративні додатки штучного інтелекту реальністю на смартфонах на базі Snapdragon. Ці технології також сприяють розвитку багатьох інших можливостей, включно з можливостями камери, а також іграми нового рівня, надшвидким переглядом вебсторінок і багато іншого.



«Ми дуже раді вперше додати міць Qualcomm Oryon у наші мобільні платформи Snapdragon. Раніше цього року ми дебютували з цією технологією в ПК, забезпечивши їхнім користувачам чудові можливості та безпрецедентний час автономної роботи, що викликало пожвавлення в галузі та привернуло увагу споживачів. Сьогодні друге покоління процесора Qualcomm Oryon дебютує в нашій флагманській мобільній платформі - це великий стрибок уперед, і ми очікуємо, що споживачі будуть у захваті від нових можливостей, що надаються нашою технологією процесора», - сказав Кріс Патрік (Chris Patrick), старший віцепрезидент і генеральний менеджер з мобільних телефонів Qualcomm Technologies. «Завдяки передовим можливостям CPU, GPU і NPU Snapdragon 8 Elite забезпечує значний приріст продуктивності та енергоефективності. Крім того, він революціонізує мобільні можливості, пропонуючи персоналізований, мультимодальний генеративний AI безпосередньо на пристрої, даючи змогу розуміти мовлення, контекст і зображення для підвищення продуктивності та розв'язання творчих завдань, приділяючи при цьому першорядну увагу конфіденційності користувача».

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