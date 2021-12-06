У жовтні кількість унікальних загроз збільшилась майже на 40%

6 декабря 2021 г., 14:55

0

Tweet

Аналіз даних статистики Dr.Web за жовтень показав збільшення загальної кількості виявлених загроз на 34.87% порівняно з вереснем. Кількість унікальних загроз зросла на 39.75%. Більшість детектувань, як і раніше, припадає на частку рекламних і небажаних програм. У поштовому трафіку найчастіше поширювалися PDF-документи, що використовуються у фішингових розсиланнях.

Кількість звернень користувачів за розшифруванням файлів збільшилася на 7.9% порівняно з вереснем. Найпоширенішим шифрувальником місяця став Trojan.Encoder.26996, на частку якого припало 44.02% всіх інцидентів.

Adware.SweetLabs.5 – Альтернативний каталог програм та надбудова до графічного інтерфейсу Windows від авторів Adware.Opencandy.

Adware.Downware.19998 – Рекламне ПЗ, що виступає в ролі проміжного інсталятора піратських програм.

Adware.Elemental.17 – Сімейство рекламних програм, які потрапляють на пристрої шляхом заміни посилань на файлообмінних сервісах. Замість очікуваних файлів жертви отримують програми з рекламою, а також встановлюють непотрібне ПЗ.

Adware.OpenCandy.247, Adware.OpenCandy.248 – Сімейство програм, призначених для встановлення на комп'ютер різного додаткового рекламного ПЗ.

PDF.Phisher.313, PDF.Phisher.311, PDF.Phisher.314, PDF.Phisher.312, PDF.Phisher.321 – PDF-документ, що використовується у фішинговому розсиланні.

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня