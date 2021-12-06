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Доход NetApp за квартал составил 1,57 млрд долл., облачные сервисы выросли на 80%

6 декабря 2021 г., 14:18

Компания NetApp представила финансовые результаты за второй квартал 2022 финансового года, который закончился 29 октября 2021 года.

Чистый доход компании во втором квартале вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,57 млрд долл. Прибыль зафиксирована на уровне 224 млн долл. Что оказалось лучше ожиданий биржевых аналитиков.

Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% в годовом сравнении до 388 млн долл.

Годовой доход компании от продаж решений All-flash вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 финансового года и составил 3,1 млрд долл.

Доход от реализации продукции увелчиился на 9% до 814 млн.

NetApp прогнозирует, что в третьем квартале вуручка будет в интервале от 1,525 млрд до 1,675 млрд долл.

 

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