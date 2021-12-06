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Pepperl+Fuchs выпустила первый коммутатор с расширенным физическим уровнем Ethernet

6 декабря 2021 г., 15:33
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Pepperl+Fuchs выпустила первый коммутатор с расширенным физическим уровнем Ethernet

Компания Pepperl+Fuchs представила первый коммутатор с расширенным физическим уровнем Ethernet (Advanced Physical Layer).

Ethernet-APL обеспечивает цифровизацию контрольно измерительных приборов и сочетает в себе две известные технологии. А именно, Ethernet для бесперебойной параллельной связи и надежную двухпроводную технологию в сочетании с взрывозащитой для полевых устройств, входящих в состав технологической установки.

Ethernet-APL модернизирует сетевые соединения в этой особой среде. Двенадцать известных поставщиков вовлечены в стандартизацию Ethernet на привычном двухжильном кабеле, что позволит использовать длинные кабельные трассы, источники питания и взрывозащиту с искробезопасностью в качестве неотъемлемых компонентов.

По окончании стандартизации технология будет доступна как поставщикам, так и пользователям. В рамках сотрудничества были введены испытания производителей на соответствие. Это обеспечивает совместимость и высокий уровень надежности. Доступны первые компоненты инфраструктуры, такие как полевой коммутатор Ethernet-APL, устанавливаемый на рейку. Этот полевой коммутатор, устанавливаемый на DIN-рейку, может быть установлен в зоне взрывоопасности. Соединения для полевых устройств могут иметь длину 200 м, их искробезопасность соответствует зоне 2 (Ex ic).

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