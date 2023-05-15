 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

TapXR – клавіатура у віртуальному оточенні

15 мая 2023 г., 17:08

Вже кілька поколінь користувачів ПК визнали, що при оснащенні стаціонарного робочого місця немає нічого зручнішого за традиційну клавіатуру. Але як досі не знайшлося її гідного аналога для швидкого введення інформації на ходу.

TapXR – клавіатура у віртуальному оточенні Претендентом на звання універсального засобу введення є розроблене компанією Tap Systems рішення TapXR, продаж якого має незабаром стартувати. Це одяг, що одягається на зап'ястя, який здатний розпізнавати рухи пальців. І завдяки такій можливості можна, наприклад, вводити текст, постукуючи по будь-якій поверхні.

Зізнаюся, доводилося й раніше зустрічати подібні ідеї, але між ідеєю та комерційно успішною реалізацією лежить прірва. Чи зуміє подолати її Tap Systems? Я не став би зупинятися на цьому рішенні в блозі, якби не з'ясував, що TapXR стала розвитком вже доступного на ринку пристрою з подібною функціональністю від цього ж виробника - Tap Strap 2, який отримав досить багато позитивних відгуків. Тим цікавіше дочекатися виходу TapXR.

А ви вірите, що в наш час можна винайти заново якщо не колесо, то велосипед?

 

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

Alvas | 15 мая 2023 г., 22:15 | ссылка

Віримо. Бо Епл вдалося перевинайти цеглину і вбити всі інші типи мобілок. Бажаємо успіху!

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  