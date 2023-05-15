TapXR – клавіатура у віртуальному оточенні

15 мая 2023 г., 17:08

Вже кілька поколінь користувачів ПК визнали, що при оснащенні стаціонарного робочого місця немає нічого зручнішого за традиційну клавіатуру. Але як досі не знайшлося її гідного аналога для швидкого введення інформації на ходу.

Претендентом на звання універсального засобу введення є розроблене компанією Tap Systems рішення TapXR, продаж якого має незабаром стартувати. Це одяг, що одягається на зап'ястя, який здатний розпізнавати рухи пальців. І завдяки такій можливості можна, наприклад, вводити текст, постукуючи по будь-якій поверхні.

Зізнаюся, доводилося й раніше зустрічати подібні ідеї, але між ідеєю та комерційно успішною реалізацією лежить прірва. Чи зуміє подолати її Tap Systems? Я не став би зупинятися на цьому рішенні в блозі, якби не з'ясував, що TapXR стала розвитком вже доступного на ринку пристрою з подібною функціональністю від цього ж виробника - Tap Strap 2, який отримав досить багато позитивних відгуків. Тим цікавіше дочекатися виходу TapXR.

А ви вірите, що в наш час можна винайти заново якщо не колесо, то велосипед?

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