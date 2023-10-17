Google платить Apple до 20 млрд дол. на рік, щоб її пошук був в iPhone

17 октября 2023 г., 11:25

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Як повідомляє The Register, компанія Google платить Apple від 18 до 20 мільярдів доларів на рік, щоб залишатися домінуючою пошуковою системою в iPhone. Про це у своєму звіті пише консалтингова структура Bernstein, підкреслюючи, що ця угода та інші подібні їй зараз знаходяться під загрозою.

Компанія Bernstein, яка консультує інституційних інвесторів вчора опублікувала звіт, в якому розглядаються потенційні наслідки для Apple цивільного антимонопольного позову, який Мін’юст США зараз веде проти Google, звинувачуючи останню в монополізації пошуку і пошукової реклами.

Однією з основних сфер інтересу у справі, яка розпочалася минулого місяця, є Угода про інформаційні послуги (ISA) між Apple та Google. У судовому процесі вона розглядається як один з основних прикладів антиконкурентної поведінки.

«Ми вважаємо, що існує ймовірність того, що федеральні суди винесуть рішення проти Google і змусять її розірвати угоду з Apple про пошук, - зазначається у звіті Bernstein, надісланому до The Register. - За нашими оцінками, щорічні платежі від Google до Apple за ISA становлять 18-20 мільярдів доларів, що становить 14-16 відсотків річного операційного прибутку Apple».

Експерти сходяться на думці, що існує ймовірність того, що Google може програти справу, а отже, вигідна угода з Apple, як і аналогічні угоди з Samsung, Mozilla, навряд чи збережеться.

Apple надає обмежену інформацію про підсегменти свого підрозділу «Сервіси», але Google звітує про гроші, які вона надсилає Apple в рамках витрат на придбання трафіку (TAC) партнерам-дистриб’юторам. Bernstein підкреслює, що Google виплачує 22% від загального доходу від реклами за програмою TAC і вважає, що Apple, ймовірно, отримує близько 40% від цієї суми.

Сам Мін’юст під час судового процесу заявив, що, на його думку, Apple отримує близько 10 мільярдів доларів від Google, але ці цифри походять із зовнішніх джерел - тобто, не від Apple чи Google - зазначає у своєму звіті аналітична компанія.

Рішення в антимонопольній справі Google не є неминучим; швидше за все, це станеться не раніше 2024 року, а потім, звичайно, буде тривалий процес апеляції, який, як можна очікувати, продовжить розгляд справи. Проте економічні наслідки для Apple «навряд чи будуть обтяжливими».

«Важливо, що під судом перебуває Google, а не Apple, і остання може (теоретично) укласти партнерство з іншою пошуковою системою, яка буде використовуватися за замовчуванням (та/або зберегти угоду з Google за межами США), - йдеться у звіті. - Ще один ймовірний сценарій - це те, що Apple запропонує екран вибору. Ми відзначаємо, що Apple контролює доступ до своєї встановленої бази, яка генерує ~$60 млрд+ доходів від реклами, і, відповідно, ми вважаємо, що Apple продовжить стягувати комісію (в межах 25-30%) за надання доступу до цих доходів від пошукової реклами».

«Більше того, запровадження екрану вибору може запропонувати Apple можливість потенційно запустити власну пошукову систему в якості опції - те, що вона, ймовірно, не може зробити сьогодні, не викликавши здивування регуляторів», - додають аналітики Bernstein.

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