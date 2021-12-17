ASUS представила в Украине гибридный бизнес-ноутбук Expertbook B7 Flip

17 декабря 2021 г., 10:25

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Украинское представительство ASUS анонсировало новый 14-дюймовый ноутбук-трансформер Expertbook B7 Flip. Среди его отличительных особенностей стоит отметить возможность дисплея устройства открываться на 360°. Экран имеет удобное для работы соотношение сторон 16:10, поддерживает сенсорный интерфейс и ввод с помощью стилуса. Новинка также совместима со стандартом мобильной связи 5G, для чего используется eSIM.



В максимальной версии основу аппаратной конфигурации этого устройства составляет процессор Intel Core i7 нового 11-го поколения и до 64 ГБ оперативной памяти. Сенсорный экран поддерживает разрешение Full HD+ и яркость 500 кд/м2. В качестве опции доступна версия экрана с разрешением QHD+ и яркостью 400 кд/м2.



Качество голосовой связи имеет важное значение для деловых переговоров, поэтому в ноутбуке ExpertBook B7 Flip реализована технология интеллектуального шумоподавления, а аудиосистема устройства сертифицирована Harman Kardon. Среди других полезных в работе функций в первую очередь стоит отметить ASUS Private View для защиты конфиденциальной информации от посторонних глаз, позволяющая пошагово уменьшать угол обзора экрана. На крышку модели вынесен светодиодный индикатор, который может сигнализировать о том, что пользователь занят, например во время видео-конференц-связи. А для удобной настройки горячих клавиш устройства предназначена утилита ASUS ExpertWidget.



Сообщается, что ExpertBook B7 Flip ожидается в нашей стране в начале 2022 года по рекомендованной розничной цене от 51999 грн.

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