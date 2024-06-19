За два роки війни комерційні та державні структури закупили російського ПЗ майже на 500 млн грн

19 июня 2024 г., 15:35

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Компанія IT-Enterprise взяла участь у другому шоурумі українського програмного забезпечення Своє.IT 2024. В рамках заходу Олексій Щербатенко, партнер IT-Enterprise та «MASTER:Бухгалтерія» поділився цікавою аналітикою. Так, за оцінками фахівців, продуктами російської 1с на початок повномасштабного вторгнення користувалися до 90% українського бізнесу (майже 500 тис. юросіб), CRM Bitrix24 – понад 20 тис. компаній.

Аналіз продажів і закупівель 1с/BAS для бюджетних замовників на Prozorro на кінець квітня 2024 року показав, що з 2017 року (вже після введення санкцій РНБО проти 1с, «Парус» тощо) – російський софт 1c і BAS купували 2151 державна компанія. Всього з 2017 року російського ПЗ закуплено на понад 860 млн грн. За роки повномасштабної війни (з 2022) ворожого софту закуплено на 460 млн грн. В тому числі тільки з січня по квітень поточного року – на 91 млн грн.

Комерційний ринок частково можна оцінити по сайту «Спілки автоматизаторів бізнесу», яка є правонаступником підсанкційної з 2017 року компанії «Єврософтпром» (володіла правами на постачання 1с в Україні). Там зокрема вказані члени спілки – 313 компаній, які розмістили на сайті САБ інформацію про виконання з початку повномасштабної війни 2297 проєктів. Тобто ці компанії до 2017 року займалися 1с, а з 2017 року продовжують відкрито постачати 1с і BAS.

Логічно припустити, що в разі введення реальної заборони на операції з продажу та послуги з впровадження і підтримки російського софту та його клонів, більшість цих інтеграторів перейде на впровадження українських та міжнародних програмних продуктів. За оцінками фахівців, відмова від російського софту дасть зростання ринку українських продуктів на 300-400%.

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