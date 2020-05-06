Состоялся многоплатформенный релиз бесплатной альтернативы Adobe Illustrator

6 мая 2020 г., 16:45

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Разработчики Inkscape преподнесли фанатам этого редактора векторной графики сюрприз, объявив о выходе версии 1.0. Полноценному релизу этой открытой и бесплатной альтернативы Adobe Illustrator предшествовал необычно долгий – 16-летний период подготовки, в течение которого приходилось довольствоваться preview-версиями Inkscape.



Нужно заметить, что выход на рубеж 1.0 мало что меняет в отношении пользователей к этому редактору, уже давно завоевавшему заслуженную популярность. Но, разумеется, полный релиз сопровождается рядом усовершенствований и новых функциональных возможностей, описанных в блоге проекта.



Inkscape 1.0 доступен для платформ Linux, Windows и macOS, в двух десятках вариантов языковой локализации. Благодаря улучшенной производительности редактор теперь должен работать более плавно, особенно это будет заметно при редактировании объектов с большим количеством узлов, при их группировке и разгруппировке.



Поддержка macOS у Inkscape 1.0 реализована нативно, то есть редактор больше не нуждается в XQuartz для работы под управлением El Capitan и последующих модификаций этой ОС. Кроме того добавлена поддержка экранного разрешения дисплеев Apple Retina и Python 3 для расширений Inkscape. Проект предупреждает, что не все сторонние модули расширения адаптированы к Python 3, и переход на эту версию языка может вызвать неполадки в их работе.



К важнейшим нововведениям версии 1.0 относят более логично организованный набор инструментов, улучшенные функции редактора Live Path Effects (LPE) и обновленный диалог выбора LPE с возможностью поиска.



Художники теперь могут зеркально отображать и вращать холст, использовать режимы Xray и Split-view. В инструменте Pencil появилась опция PowerPencil, в которой ширина линии зависит от давления. Также стало можно создавать замкнутые контуры и векторизовать линейные рисунки.



Добавлены инструменты для тех, кто работает с техническими чертежами, включая возможность создания дубликата направляющей и выравнивания сеток на странице. Пригодится им и новая функция LPE под названием Corners (Fillet / Chamfer) для равномерного скругления и резки углов пути, а также Ellipse from Points для построения кругов и эллипсов.

Экспортировать PDF-файлы стало возможно вместе с активными ссылками и метаданными, с новыми палитрами и градиентами сетки, которые действуют в браузере. Добавлены поддержка переменного шрифта, перетекающий текст для браузера и мощные настройки высоты строки.



Также предусмотрены новые шаблоны для экранов разного размера, направляющие для полей и красочный шахматный фон. Расширение для создания интерактивных макетов служит для имитации взаимодействия пользователя с веб-приложением.

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