Продажи на полупроводниковом рынке выросли в годовом сравнении

6 мая 2020 г., 16:05

Мировые продажи полупроводников в первом квартале текущего года превысили 104,6 млрд долл., информирует Semiconductor Industry Association. В соответствии с сезонными тенденциями в квартальном сопоставлении отмечен спад на 3,6%, однако относительно аналогичного периода 2019 г. рынок вырос на 6,9%.

Глобальные продажи в марте увеличились на 0,9% по измерителю «MoM» и составили 34,9 млрд долл. Причем, полученный результат оказался на 6,9% выше, нежели годом ранее.

В месячном сопоставлении продажи полупроводников в Европе выросли на 4,0%, однако к прошлому году спад составил 1,1%. Продажи в Америке и Китае по измерителю «YoY» выросли 21,8% и 4,5% соответственно.

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